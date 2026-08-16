Bathroom Salt Remedy: बाथरूममध्ये १ वाटी मीठ का ठेवायचं असतं?

Anushka Tapshalkar

बाथरूममधील ओलावा

बाथरूममध्ये सतत पाणी आणि वाफेमुळे आर्द्रता वाढते. मीठ हवेतला काही प्रमाणात ओलावा शोषून घेऊ शकते.

Salt in Bathroom Benefits

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कुबट वास

जास्त दमटपणामुळे बाथरूममध्ये कुबट वास निर्माण होतो. ओलावा काही प्रमाणात कमी झाल्यास हा वासही कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Salt in Bathroom Benefits

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बुरशीचा धोका

जास्त आर्द्रतेमुळे टाइल्स, भिंती आणि कोपऱ्यांमध्ये बुरशी वाढू शकते. ओलावा कमी राहिल्यास तिच्या वाढीवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो.

Salt in Bathroom Benefits

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वास्तुशास्त्रात मिठाला महत्त्व

वास्तुशास्त्रानुसार खडेमीठ नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेते, अशी पारंपरिक मान्यता आहे. मात्र, या दाव्याला ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही.

Salt in Bathroom Benefits

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खडेमीठ किंवा रॉक सॉल्ट

अनेकजण बाथरूममध्ये साध्या मिठाऐवजी खडेमीठ किंवा हिमालयीन गुलाबी मीठ ठेवतात. मोठे स्फटिक असल्यामुळे ते ओलावा शोषण्यासाठी वापरले जाते.

Salt in Bathroom Benefits

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sakal

मीठ ओलसर झाल्यावर बदलावे

मीठाने ओलावा शोषल्यानंतर ते ओलसर किंवा गुठळीसारखे होऊ शकते. अशावेळी जुने मीठ काढून नवीन मीठ ठेवावे.

Salt in Bathroom Benefits

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Sakal

आठवड्यातून एकदा बदलणे योग्य

बाथरूममधील आर्द्रतेनुसार साधारण आठवड्यातून एकदा किंवा गरजेनुसार मिठाची वाटी बदलता येते.

Salt in Bathroom Benefits

| sakal

फक्त मिठावर अवलंब नको!

मीठ हा केवळ पूरक उपाय आहे. बाथरूम कोरडे ठेवण्यासाठी एक्झॉस्ट फॅन, योग्य वायुवीजन, नियमित स्वच्छता आणि गरज असल्यास डीह्युमिडिफायर अधिक प्रभावी ठरतात. वास्तुदोष किंवा नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्याच्या दाव्यांकडे मात्र श्रद्धा म्हणूनच पाहावे.

Vastu tips for bathroom

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