सलग ३० दिवस रोज आलं चघळलं तर शरीरात कोणते बदल दिसतात?

Anushka Tapshalkar

आलं का ठरतं फायदेशीर?

आल्यामध्ये दाह कमी करणारे (anti-inflammatory) आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात. त्यामुळे नियमित आणि मर्यादित प्रमाणात आलं घेतल्यास शरीराला काही फायदे मिळू शकतात.

Ginger

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sakal

घशाची जळजळ आणि खवखव कमी

दररोज आलं चघळल्याने घशाची खवखव, किरकोळ जळजळ आणि कफामुळे होणारा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते. आल्याचा उबदार गुणधर्म घशाला आराम देऊ शकतो.

Throat Itchiness relief

| Sakal

श्वसनमार्गाला आराम

सर्दी किंवा हवामानातील बदलांमुळे श्वसनमार्गात होणारी किरकोळ जळजळ कमी करण्यास आलं मदत करू शकतं. मात्र, आलं फुफ्फुसं ‘उघडत’ नाही आणि अस्थमा किंवा COPD सारख्या आजारांवरील औषधांचा पर्याय नाही.

Beneficial for Respiratory System

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sakal

पचन सुधारणा आणि ब्लोटिंग कमी

नियमित आलं घेतल्याने काही लोकांमध्ये पचन सुधारण्यास, पोट फुगणे आणि गॅसचा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्येकाची शरीराची प्रतिक्रिया वेगळी असते.

bloated stomach

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Sakal

कफ आणि म्युकस

सर्दी किंवा संसर्गाच्या काळात आल्याचा उबदार प्रभाव म्युकस सैल होण्यास आणि तो बाहेर काढणे सोपे होण्यास मदत करू शकतो. त्यामुळे घसा आणि श्वसनमार्गाला तात्पुरता आराम मिळू शकतो.

Cough and Mucus

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sakal

किती आलं खावं?

दररोज मोठ्या प्रमाणात आलं चघळण्याची गरज नाही. अंगठ्याएवढा छोटा तुकडा किंवा २-३ पातळ काप पुरेसे आहेत. जास्त प्रमाणात घेतल्यास तोंडाची जळजळ किंवा अॅसिडिटी होऊ शकते.

Ginger

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Sakal

कोणी काळजी घ्यावी?

अॅसिडिटी, रिफ्लक्स किंवा गॅस्ट्रायटिस असल्यास कच्चं आलं कमी प्रमाणात घ्या. रक्त पातळ करणारी औषधे घेत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सतत खोकला, श्वास लागणे किंवा छातीत घट्टपणा जाणवल्यास डॉक्टरांकडे तपासणी करा.

Doctor's Advice | sakal

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What Happens if We Drink Fennel Water for 30 Days

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