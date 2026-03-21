Why is LPG stored as liquid? डोंगरदऱ्यात गॅस सिलिंडर कसा पोहोचतो? द्रवरूपातील LPG मुळे तुमचं आयुष्य कसं झालं सोपं!

बाळकृष्ण मधाळे
एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) ची वाहतूक द्रवरूपात करण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे त्याचे आकारमान कमी करणे.
वायूच्या तुलनेत द्रव पदार्थ खूपच कमी जागा व्यापतो, त्यामुळे साठवण आणि वाहतूक अधिक सोयीस्कर व किफायतशीर होते.
एलपीजीला द्रव अवस्थेत रूपांतरित केल्यावर त्याचे आकारमान साधारणतः २७० पट कमी होते.
त्यामुळे टँकर किंवा जहाजांमधून एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात गॅसची वाहतूक करणे शक्य होते. यामुळे वाहतुकीचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
द्रवरूपातील एलपीजीमुळेच तो सिलिंडरच्या माध्यमातून दुर्गम गावे, डोंगराळ भाग आणि ग्रामीण क्षेत्रांपर्यंत सहज पोहोचवता येतो. त्यामुळे ऊर्जेचा हा स्रोत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
सुरक्षेच्या दृष्टीने, एलपीजीमध्ये ‘इथिल मर्कॅप्टन’ (Ethyl Mercaptan) नावाचे तीव्र वास असलेले रसायन मिसळले जाते.
या वासामुळे गॅसची गळती झाल्यास ती लगेच ओळखता येते आणि संभाव्य अपघात टाळण्यास मदत होते.
