प्रयागराजमध्येच माघ मेळा का भरतो?

Monika Shinde

माघ मेळाची सुरुवात

यंदा ३ जानेवारी पौर्णिमा ते १५ फेब्रुवारी २०२६ शिवरात्री दरम्यान, एकूण ४४ दिवसांचा हा माघ मेळा प्रयागराजमध्ये आयोजित केला आहे.

Magh Mela in Prayagraj

|

Esakal

माघ मेळा

माघ मेळा म्हणजे श्रद्धा, साधना आणि आध्यात्मिक शक्तींचा संगम. दरवर्षी लाखो भाविक माघ महिन्यात प्रयागराजच्या पवित्र संगमावर स्नानासाठी येतात.

Magh Mela in Prayagraj

|

Esakal

प्रयागराजमध्येच का भरतो?

अनेकांना प्रश्न पडतो की माघ मेळा फक्त प्रयागराजमध्येच का भरतो? हरिद्वार, उज्जैन आणि नाशिकसारख्या पवित्र स्थळांवर का नाही?

Magh Mela in Prayagraj

|

Esakal

पौराणिक कथांनुसार

पौराणिक कथांनुसार पृथ्वीवरील पहिला अश्वमेध यज्ञ ब्रह्मदेवांनी प्रयागराज येथे केला. त्यामुळे प्रयागराजला सर्व यज्ञांचे प्रमुख केंद्र मानले जाते.

Magh Mela in Prayagraj

|

Esakal

आध्यात्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच

‘प्रयाग’ म्हणजे यज्ञांचा संगम. गंगा, यमुना आणि अदृश्य सरस्वती यांच्या संगमामुळे हे स्थान आध्यात्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

Magh Mela in Prayagraj

|

Esakal

प्रयागराज हे धार्मिक स्थान

समुद्रमंथनावेळी अमृताचे चार थेंब पृथ्वीवर पडले होते. प्रयागराज हे त्यापैकी एक स्थान असल्याची धार्मिक मान्यता आहे.

Magh Mela in Prayagraj

|

Esakal

स्नान

माघ महिन्यात प्रयागराजच्या संगमातील पाणी अमृततुल्य होते, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे या काळातील स्नानाला विशेष पुण्यफळ मिळते.

Magh Mela in Prayagraj

|

Esakal

भाविक

माघ मेळ्याच्या काळात भाविक संगमाजवळ राहून संयमित जीवन जगतात. या परंपरेला ‘कल्पवास’ म्हणतात, जी आत्मशुद्धीसाठी महत्त्वाची आहे.

Magh Mela in Prayagraj

|

Esakal

हजारो वर्षांची परंपरा

म्हणूनच हजारो वर्षांपासून माघ मेळ्याची परंपरा फक्त प्रयागराजमध्येच सुरू आहे आणि आजही तो श्रद्धेचा महान उत्सव मानला जातो.

Magh Mela in Prayagraj

|

Esakal

Benefits of a Daily Fruit Diet: दररोज खा ही 5 फळे आणि वर्षभर रहा तंदुरुस्त

येथे क्लिक करा