तीन चपात्या किंवा तीन भाकऱ्या का बनवत नाहीत? यामागं काय शास्त्र आहे पाहा

Saisimran Ghashi

तीन चपात्या किंवा भाकऱ्या

एकदम तीन चपात्या किंवा भाकऱ्या न करण्यामागे केवळ अंधश्रद्धा नसून आपल्या पूर्वजांचे सखोल निसर्गशास्त्र दडलेले आहे.

Hindu Traditions in Roti Making

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परंपरेमागील खरे कारण

आपण नेहमी ऐकतो की तीन आकडा अशुभ असतो, पण या परंपरेमागील खरी आणि वैज्ञानिक कारणे अत्यंत रंजक आहेत.

Modern Views on Traditional Roti and Bhakri Making

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त्रिदोष सिद्धांत

जेवणात तीन हा आकडा आयुर्वेदामध्ये वात, पित्त आणि कफ या शरीरातील तीन दोषांना थेट कारणीभूत मानला जातो.

Science and Practical Benefits

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ऊर्जेचा सम-विषम प्रवाह

दोन किंवा चार या सम संख्या ऊर्जा स्थिर ठेवतात, तर तीन ही विषम संख्या शरीरातील पचन ऊर्जेचा प्रवाह खंडित करते.

Auspicious Numbers in Indian Cooking

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मानसशास्त्रीय मर्यादा

माणसाला दोन चपात्यांनंतर पोट भरल्याची पहिली जाणीव होते, त्यामुळे तिसरी चपाती ताटात आधीच असणे अतिजेवणाला आमंत्रण देते.

Common Mistakes While Making Rotis

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अन्नाचा आदर

ताटात एकाच वेळी तीन चपात्या घेतल्यास शेवटची चपाती थंड होऊन कडक होते आणि अन्न वाया जाण्याची शक्यता वाढते.

Traditional Customs for Chapati Preparation

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अग्नी आणि वायू

पोटामध्ये दोन भाग अन्नासाठी, एक भाग पाण्यासाठी आणि एक भाग हवेसाठी अशी विभागणी राखण्यासाठी तीनची संख्या टाळली जाते.

Modern Take on Ancient Roti Beliefs

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वैश्विक लहरी

भारतीय संस्कृतीत तीन हा आकडा संहारक लहरींशी जोडला गेल्याने अन्न ग्रहण करताना त्या नकारात्मक लहरी ताटात येऊ नयेत अशी धारणा आहे

Common Customs While Preparing Chapatis and Bhakris

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डायबीटीज असल्यास जेवणात शेंगदाण्याचा वापर करावा की नाही?

Are Peanuts Good for People with Diabetes

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