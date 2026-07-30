तीन चपात्या किंवा तीन भाकऱ्या का बनवत नाहीत? यामागं काय शास्त्र आहे पाहा

Saisimran Ghashi
एकदम तीन चपात्या किंवा भाकऱ्या न करण्यामागे केवळ अंधश्रद्धा नसून आपल्या पूर्वजांचे सखोल निसर्गशास्त्र दडलेले आहे.
Hindu Traditions in Roti Making
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आपण नेहमी ऐकतो की तीन आकडा अशुभ असतो, पण या परंपरेमागील खरी आणि वैज्ञानिक कारणे अत्यंत रंजक आहेत.
Modern Views on Traditional Roti and Bhakri Making
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जेवणात तीन हा आकडा आयुर्वेदामध्ये वात, पित्त आणि कफ या शरीरातील तीन दोषांना थेट कारणीभूत मानला जातो.
Science and Practical Benefits
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दोन किंवा चार या सम संख्या ऊर्जा स्थिर ठेवतात, तर तीन ही विषम संख्या शरीरातील पचन ऊर्जेचा प्रवाह खंडित करते.
Auspicious Numbers in Indian Cooking
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माणसाला दोन चपात्यांनंतर पोट भरल्याची पहिली जाणीव होते, त्यामुळे तिसरी चपाती ताटात आधीच असणे अतिजेवणाला आमंत्रण देते.
Common Mistakes While Making Rotis
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ताटात एकाच वेळी तीन चपात्या घेतल्यास शेवटची चपाती थंड होऊन कडक होते आणि अन्न वाया जाण्याची शक्यता वाढते.
Traditional Customs for Chapati Preparation
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पोटामध्ये दोन भाग अन्नासाठी, एक भाग पाण्यासाठी आणि एक भाग हवेसाठी अशी विभागणी राखण्यासाठी तीनची संख्या टाळली जाते.
Modern Take on Ancient Roti Beliefs
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भारतीय संस्कृतीत तीन हा आकडा संहारक लहरींशी जोडला गेल्याने अन्न ग्रहण करताना त्या नकारात्मक लहरी ताटात येऊ नयेत अशी धारणा आहे
Common Customs While Preparing Chapatis and Bhakris
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Are Peanuts Good for People with Diabetes
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