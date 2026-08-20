मंगळसूत्रात काळे मणी का असतात? 'हे' आहे कारण!

Anushka Tapshalkar
मंगळसूत्र हे विवाहित हिंदू महिलांसाठी वैवाहिक नात्याचं, प्रेमाचं आणि पती-पत्नीच्या आयुष्यभराच्या बंधाचं प्रतीक मानलं जातं.
Why Does Mangalsutra have Black Beads
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पारंपरिक मान्यतेनुसार मंगळसूत्रातील काळे मणी वाईट नजर आणि नकारात्मक ऊर्जेपासून संरक्षण करतात, असा समज आहे.
Why Does Mangalsutra have Black Beads
sakal
काही शुभ समारंभांमध्ये काळा रंग टाळला जातो. मात्र, भारतीय परंपरांमध्ये काळ्या रंगाला नकारात्मक प्रभाव दूर ठेवणारा आणि संरक्षण देणारा रंग मानलं जातं.
Why Does Mangalsutra have Black Beads
sakal
काळे मणी वैवाहिक जीवनात स्थैर्य, शक्ती, संरक्षण आणि सुख-शांती टिकवून ठेवण्याचं प्रतीक मानले जातात.
Why Does Mangalsutra have Black Beads
sakal
काही ज्योतिषीय मान्यतांनुसार मंगळसूत्रातील सोने गुरू ग्रहाशी, तर काळे मणी शनी ग्रहाशी जोडले जातात. या दोन्हींचं मिश्रण वैवाहिक जीवनात संतुलन आणतं, अशी श्रद्धा आहे.
Why Does Mangalsutra have Black Beads
sakal
मंगळसूत्र गळ्यात आणि हृदयाच्या जवळ असतं. त्यामुळे ते भावनिक जोड, परस्पर आदर, प्रेम आणि आयुष्यभराच्या सोबतीचं प्रतीक मानलं जातं.
Why Does Mangalsutra have Black Beads
sakal
महाराष्ट्र, दक्षिण भारत आणि इतर प्रदेशांमध्ये मंगळसूत्राच्या रचना आणि मण्यांची संख्या वेगवेगळी असू शकते. मात्र, वैवाहिक नात्याचं प्रतीक म्हणून त्याचं महत्त्व कायम आहे.
Why Does Mangalsutra have Black Beads
sakal
काळे मणी नकारात्मक ऊर्जा किंवा वाईट नजर दूर करतात, याचा वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. त्यांचं महत्त्व मुख्यतः धार्मिक श्रद्धा, संस्कृती आणि भावनिक परंपरेशी जोडलेलं आहे.
Why Does Mangalsutra have Black Beads
sakal
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sakal