दसऱ्याला झेंडूची फुलं सर्वाधिक का वापरले जातात?

Pranali Kodre

साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक

दसरा भारतातील साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानला जातो. त्यामुळे या दिवसाला भारतीय संस्कृतीत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

विजयादशमी

दसऱ्याला विजयादशमी असही म्हटलं जात असल्याने हा दिवस विजयाचा उत्सव साजरा करण्याचा दिवसही समजला जातो.

झेंडूची फुलं

महाराष्ट्रात दसऱ्याच्या दिवशी झेंडूंच्या फुलांचा सर्वाधिक वापर केला जातो. तोरणं, हार किंवा देवांना वाहण्यासाठी सगळीकडेच झेंडूच्या फुलांचा वापर होतो.

झेंडूला इतकं महत्त्व का?

पण झेंडू या फुलाला दसऱ्याच्या दिवशी इतकं महत्त्व का दिलं जातं, यामागे काही कारणं आहेत. त्याचा आढावा घेऊ.

सहज उपलब्धता

महत्त्वाचं कारण म्हणजे एकतर दसऱ्याच्या कालावधीत झेंडू चांगला फुलतो आणि त्यामुळे झेंडूचे फूल हे सहज उपलब्ध असते आणि सर्वांना सहज मिळू शकते. याशिवाय दोन दिवस तरी किमान सहज टिकते.

शुभ रंग

याशिवाय झेंडूची फुलं पिवळ्या, केशरी अन् सोनेरी रंगातील असतात, हे रंग शुभ मानले जातात. याशिवाय विजयाचे आणि उत्साहाचे प्रतिनिधित्व करतात.

ऊर्जा आणि सुंदरतेचेही प्रतीक

तसेच झेंडूचे फुल हे ऊर्जा आणि सुंदरतेचेही प्रतीक असल्याचे काही प्राचीन ग्रंथांत सांगण्यात आले आहेत. तसेच हे फूल सूर्याचेही प्रतीक समजले जाते.

हिरण्यगर्भ पुष्प

झेंडूचे फुल हे हिरण्यगर्भ पुष्प म्हणूनही ओळखले जाते. हिरण्यचा अर्थ सोनं असा होतो. त्यामुळे सोन्याचा दिवस म्हणजेच दसऱ्याला ते वापरलं जाते.

नकारात्मकता होते दूर

संस्कृतमध्ये स्थूल पुष्प म्हणून ओळखले जाणारे झेंडूचे फूल सत्याचे आणि देवाप्रती समर्पणाचेही प्रतीक असून त्याच्या सुगंधाने नकारात्मकता दूर होते, असं समजलं जाते.

औषधी गुणधर्म

झेंडूच्या फुलांमध्ये औषधी गुणधर्मही आहेत असून त्याचा वापर त्वचा रोग आणि मुत्रविकारासाठी होऊ शकतो.

