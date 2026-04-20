'या' डाळीला हिंदू धर्मात 'नॉन व्हेज' म्हटलं जातं, प्रसादात वापरत नाहीत

संतोष कानडे
या डाळीचा रंग रक्तासारखा लाल असतो आणि ती शिजवल्यावर तिची चव काहीशी मांसाहारासारखी लागते, म्हणून तिला 'नॉन व्हेज डाळ' म्हणतात.
आयुर्वेदानुसार ही डाळ स्वभावाने अत्यंत गरम आणि उत्तेजक आहे, ज्यामुळे शरीरात पित्त आणि उष्णता वाढते.
ही डाळ आहे मसुराची. डाळ खाल्ल्याने मनात राग, कामवासना आणि चिडचिड यांसारख्या भावना उत्तेजित होतात, म्हणून तिला 'तामसिक भोजन' मानले जाते.
पौराणिक मान्यतेनुसार, कामधेनु गायीच्या रक्ताचे थेंब जमिनीवर पडले आणि त्यातून मसूर डाळीची उत्पत्ती झाली, अशी कथा सांगितली जाते.
रक्तापासून उत्पत्ती झाल्याच्या कथेमुळे ही डाळ धार्मिक कार्यात आणि नैवेद्यात अपवित्र मानली जाते.
जगन्नाथ पुरी, इस्कॉन आणि स्वामीनारायण यांसारख्या मोठ्या मंदिरांच्या महाप्रसादात मसूर डाळीचा वापर पूर्णपणे निषिद्ध आहे.
सात्विक आहार पाळणारे लोक आणि वैष्णव पंथाचे अनुयायी आध्यात्मिक शांतीसाठी ही डाळ खाणे टाळतात.
ही डाळ पचायला जड असते आणि शरीरातील रक्तप्रवाह वेगाने वाढवते, जे सात्विक जीवनशैलीच्या विरुद्ध मानले जाते.
श्राद्ध किंवा इतर कोणत्याही पवित्र हिंदू विधींमध्ये मसूर डाळ शिजवणे किंवा दान करणे अशुभ मानले जाते.
तरीही, आरोग्याच्या दृष्टीने ही डाळ प्रथिनांचा म्हणजे प्रोटिन्सचा उत्तम स्त्रोत मानली जाते, परंतु आध्यात्मिक दृष्टीने ती वर्ज्य आहे.