कुरकुरीत मेदूवड्याचे गुपित दडलंय त्याच्या 'होल'मध्ये; जाणून घ्या काय आहे त्यामागचे विज्ञान

सकाळ डिजिटल टीम

मेदूवडा

मेदूवडा बनवतांना त्यास मध्यभागी एक होल पडतात. हे होल का पाडले जाते जाणून घ्या या मागचे कारण

समान उष्णता

मेदूवडा हा उडीद डाळीच्या दाट पिठापासून बनवला जातो. मध्यभागी छिद्र असल्यामुळे गरम तेल त्यातून आरपार वाहते, ज्यामुळे वड्याला चहूबाजूंनी आणि केंद्रातूनही समान उष्णता मिळते.

कच्चा मध्यभाग

जर मेदूवड्याला छिद्र नसेल आणि तो गोल गोळ्यासारखा तळला, तर त्याच्या कडा लवकर लाल होतील पण मध्यभाग जाड असल्याने पिठूळ किंवा कच्चा राहण्याची दाट शक्यता असते.

पृष्ठभाग

छिद्रामुळे वड्याचा तेलाशी संपर्क येणारा पृष्ठभाग वाढतो. जेवढा पृष्ठभाग जास्त, तेवढी उष्णता पिठात लवकर शिरते आणि वडा जलद शिजतो.

कुरकुरीतपणा

वड्याच्या बाहेरची बाजू कुरकुरीत होण्यासाठी पाण्याचे बाष्पीभवन होणे गरजेचे असते. छिद्रामुळे वड्याच्या आतल्या बाजूलाही गरम तेल लागते, ज्यामुळे वडा आतून मऊ आणि बाहेरून सर्व बाजूने कुरकुरीत (Crunchy) होतो.

तेलाचे अभिसरण

तळताना गरम तेल हे छिद्रातून गोलाकार फिरते (Convection currents). यामुळे वड्याच्या आतील भागात वाफ साचून राहत नाही आणि तो तेलकट न होता व्यवस्थित तळला जातो.

रंग आणि चव

छिद्र नसलेला वडा शिजायला जास्त वेळ लागतो, ज्यामुळे बाहेरचे कवच करपण्याची भीती असते. छिद्रामुळे वडा कमी वेळात आतपर्यंत शिजतो, ज्यामुळे त्याचा रंग आणि चव दोन्ही टिकून राहतात.

आकार स्थिरता

छिद्र असलेला कड्यासारखा (Ring shape) आकार तळताना अधिक स्थिर राहतो. तो मध्यभागी फुगून गोल होत नाही, परिणामी त्याचा सर्व भाग एकसारख्या जाडीचा राहतो.

सांभर

छिद्र असल्यामुळे मेदूवडा जेव्हा सांभरमध्ये बुडवला जातो, तेव्हा सांभर वड्याच्या छिद्रात आणि सच्छिद्र भागात नीट शिरते, ज्यामुळे त्याची चव द्विगुणित होते.

