तुम्ही खरोखर फिट आहात की फक्त तसं वाटतंय? सहा महिन्यांतून करा 'ही' रक्ताची टेस्ट

Sandip Kapde
व्हिटॅमिन B12 शरीरातील ऊर्जा निर्मितीसाठी महत्त्वाचे असते. त्याची कमतरता असल्यास सतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
B12 ची कमतरता मज्जासंस्थेवर परिणाम करू शकते. हात-पाय सुन्न होणे, मुंग्या येणे किंवा स्मरणशक्ती कमी होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
व्हिटॅमिन B12 लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीस मदत करते. कमतरतेमुळे अॅनिमियाचा धोका वाढू शकतो.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
लिपिड प्रोफाइलमुळे कोलेस्ट्रॉलची पातळी समजते. त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वेळेत ओळखता येतो.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) वाढल्यास रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात. नियमित तपासणीमुळे हे टाळता येते.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
सहा महिन्यांनी चाचणी केल्यास गंभीर आजार होण्यापूर्वीच आवश्यक उपाययोजना करता येतात.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
B12 ची कमतरता अनेकदा सुरुवातीला स्पष्ट लक्षणे दाखवत नाही. त्यामुळे नियमित तपासणी महत्त्वाची ठरते.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
अनियमित आहार, ताणतणाव आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढू शकते. लिपिड प्रोफाइल याचे योग्य चित्र दाखवते.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
व्हिटॅमिन B12 मेंदूच्या कार्यासाठी आवश्यक आहे. त्याची कमतरता एकाग्रता आणि स्मरणशक्तीवर परिणाम करू शकते.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
मधुमेह असलेल्या व्यक्तींमध्ये कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण बिघडण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे लिपिड प्रोफाइल नियमित करणे आवश्यक आहे.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी केवळ व्यायाम पुरेसा नसतो. रक्तातील महत्त्वाच्या घटकांची तपासणीही तितकीच गरजेची असते.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
सहा महिन्यांतून एकदा B12 आणि लिपिड प्रोफाइल तपासणी केल्यास अनेक आरोग्यविषयक समस्या सुरुवातीलाच ओळखून त्यावर नियंत्रण मिळवता येते.
Why Men Should Get Vitamin B12 and Lipid Profile Tests Every Six Months to Detect Hidden Health Risks Early
esakal
What Happens in Your Brain During Deep Sleep?
esakal