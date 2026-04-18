घरात निधन झाल्यावर आरसे का झाकतात? जाणून घ्या परंपरेमागचं खरं कारण

Aarti Badade

आरसा आणि त्यातील प्रतिबिंब

आरसा आपल्याला आपले प्रतिबिंब दाखवतो, पण अनेक संस्कृतींमध्ये आरशाशी संबंधित काही नकारात्मक रहस्ये दडलेली आहेत.

ज्यू समाजातील प्राचीन मान्यता

ज्यू समाजात घरात मृत्यू झाल्यास मृतात्म्याचा प्रवास सुखकर व्हावा म्हणून सर्व आरसे कापडाने झाकले जातात.

आरशात आत्मा अडकण्याची भीती

मृत्यूनंतर आत्मा काही काळ वास्तूत असतो आणि आरशात पाहिल्यास तो त्या प्रतिबिंबात अडकून पडू शकतो असे मानले जाते.

मुक्तीच्या मार्गातील अडथळा

आत्म्याने आरशात स्वतःला पाहिल्यास त्याला देहाचा मोह सुटत नाही आणि मुक्ती मिळण्यास अडथळा निर्माण होतो अशी दंतकथा आहे.

नकारात्मक ऊर्जेला आकर्षित करणे

शोकाच्या काळात घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते आणि आरसे या दुष्ट शक्तींना आकर्षित करतात म्हणून ते झाकले जातात.

स्वतःच्या सौंदर्यापेक्षा मृतात्म्याला आदर

दुःखाच्या वेळी आरशात स्वतःचे रूप न्याहाळणे हे अशुभ आणि मृतात्म्याचा अनादर करणारे लक्षण मानले जाते.

मोहाचा त्याग आणि परलोक प्रवास

मृत व्यक्तीने या जगाशी संबंध तोडून परलोकाकडे शांतपणे जावे, यासाठी घरातील आरसे झाकून ठेवण्याची प्रथा पाळली जाते.

डिस्क्लेमर :

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

उकाड्याला म्हणा बाय-बाय...फक्त ‘या’ दोन झाडांनी उन्हाळ्यात घर होईल थंडगार!

Home cooling plants

|

Sakal

येथे क्लिक करा