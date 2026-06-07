लिफ्टमध्ये नेटवर्क का जातं? 99% लोकांना माहीत नाही

Varsha Balhe

नेटवर्क

लिफ्टमध्ये शिरताच मोबाईलचं नेटवर्क अचानक का गायब होतं?

What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?

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कारण

यामागचं कारण आहे लिफ्टची धातूपासून बनलेली रचना.

What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?

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लोखंड

स्टील आणि लोखंडामुळे सिग्नल आत पोहोचणं कठीण होतं.

What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?

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भिंत

मोबाईलचे रेडिओ सिग्नल लिफ्टच्या भिंतींमध्ये अडकतात.What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?

What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?

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esakal

What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?"फॅराडे केज इफेक्ट"

यालाच विज्ञानात "फॅराडे केज इफेक्ट" म्हणतात.

What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?

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संपर्क

त्यामुळे फोनचा टॉवरशी संपर्क तुटू लागतो.

What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?

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स्लो

इंटरनेट स्लो होतं आणि कॉल अचानक कट होऊ शकतात.

What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?

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esakal

समस्या

म्हणजे नेटवर्कची समस्या मोबाईलमध्ये नाही, तर लिफ्टच्या रचनेत दडलेली असते!

What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?

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esakal

लिफ्टमध्ये आरसा का असतो? 99% लोकांना माहीत नाही

Why Are Mirrors Installed Inside Elevators?

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