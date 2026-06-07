लिफ्टमध्ये नेटवर्क का जातं? 99% लोकांना माहीत नाही

Varsha Balhe
लिफ्टमध्ये शिरताच मोबाईलचं नेटवर्क अचानक का गायब होतं?
What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?
esakal
यामागचं कारण आहे लिफ्टची धातूपासून बनलेली रचना.
What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?
esakal
स्टील आणि लोखंडामुळे सिग्नल आत पोहोचणं कठीण होतं.
What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?
esakal
मोबाईलचे रेडिओ सिग्नल लिफ्टच्या भिंतींमध्ये अडकतात.What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?
What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?
esakal
यालाच विज्ञानात "फॅराडे केज इफेक्ट" म्हणतात.
What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?
esakal
त्यामुळे फोनचा टॉवरशी संपर्क तुटू लागतो.
What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?
esakal
इंटरनेट स्लो होतं आणि कॉल अचानक कट होऊ शकतात.
What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?
esakal
म्हणजे नेटवर्कची समस्या मोबाईलमध्ये नाही, तर लिफ्टच्या रचनेत दडलेली असते!
What Happens to Mobile Signals Inside a Lift?
esakal
Why Are Mirrors Installed Inside Elevators?
esakal