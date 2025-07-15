पावसाळ्यात त्वचेची काळजी का घ्यावी?

Aarti Badade
पावसाळ्यात त्वचा तेलकट, बुरशीग्रस्त किंवा मुरुमयुक्त होऊ शकते. म्हणूनच योग्य स्किनकेअर रूटीन आवश्यक!
सल्फेट-फ्री फेसवॉश वापरा – तो चेहऱ्यावरील घाण, तेल आणि बॅक्टेरिया हटवतो.
हळुवार टोनर त्वचेला टाईट आणि फ्रेश ठेवतो. विशेषतः मुरुमग्रस्त त्वचेसाठी फायदेशीर.
मुंहासे, डाग किंवा रंजकता असल्यास योग्य सीरम वापरून त्वचेला उजळवा.
ऑइल-फ्री मॉइश्चरायझर त्वचा हायड्रेट ठेवतो – पण चिकटपणा येत नाही.
एसपीएफ 30+ असलेली सनस्क्रीन लावा. ढगाळ हवामानातही UV किरणं नुकसान करू शकतात.
सैलिसिलिक किंवा ग्लायकोलिक अॅसिडयुक्त सौम्य स्क्रब वापरून मृत त्वचा काढा.
भरपूर पाणी प्या, ताजे फळं-भाज्या खा, मेकअप टाळा आणि चेहरा कोरडा ठेवा.