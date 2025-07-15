पावसाळ्यात त्वचेची काळजी का घ्यावी?

Aarti Badade

मानसूनमध्ये त्वचेची काळजी का घ्यावी?

पावसाळ्यात त्वचा तेलकट, बुरशीग्रस्त किंवा मुरुमयुक्त होऊ शकते. म्हणूनच योग्य स्किनकेअर रूटीन आवश्यक!

सौम्य क्लींझरने दिवसाची सुरुवात करा

सल्फेट-फ्री फेसवॉश वापरा – तो चेहऱ्यावरील घाण, तेल आणि बॅक्टेरिया हटवतो.

टोनर वापरा – त्वचेचा PH बॅलन्स ठेवा

हळुवार टोनर त्वचेला टाईट आणि फ्रेश ठेवतो. विशेषतः मुरुमग्रस्त त्वचेसाठी फायदेशीर.

सीरम – त्वचेच्या समस्यांवर थेट उपाय

मुंहासे, डाग किंवा रंजकता असल्यास योग्य सीरम वापरून त्वचेला उजळवा.

हलका मॉइश्चरायझर वापरा

ऑइल-फ्री मॉइश्चरायझर त्वचा हायड्रेट ठेवतो – पण चिकटपणा येत नाही.

सनस्क्रीन – पावसातही आवश्यक!

एसपीएफ 30+ असलेली सनस्क्रीन लावा. ढगाळ हवामानातही UV किरणं नुकसान करू शकतात.

आठवड्यातून 1-2 वेळा एक्सफोलिएट करा

सैलिसिलिक किंवा ग्लायकोलिक अ‍ॅसिडयुक्त सौम्य स्क्रब वापरून मृत त्वचा काढा.

अतिरिक्त टीप्स – आतूनही चमकवा!

भरपूर पाणी प्या, ताजे फळं-भाज्या खा, मेकअप टाळा आणि चेहरा कोरडा ठेवा.

