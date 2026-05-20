सकाळी ऐकलेलं एक गाणं दिवसभर डोक्यात का वाजत? सकाळच्या म्युझिकचं हे सिक्रेट जाणून घ्या

Varsha Balhe
सकाळी एखादं गाणं ऐकल्यावर ते दिवसभर डोक्यात का घुमत राहतं, यामागचं वैज्ञानिक कारण तुम्हाला माहिती आहे का?
Why Songs Repeat In Our Brain
esakal
वैज्ञानिक भाषेत या अवस्थेला ‘इअरवॉर्म’ (Earworm) किंवा ‘इनव्हॉलंटरी म्युझिकल इमेजरी’ (INMI) असं म्हटलं जातं.
हार्वर्ड गॅझेटच्या माहितीनुसार, मेंदू एखाद्या गाण्याचा मुखडा किंवा कोरस सतत एका लूपमध्ये पुन्हा पुन्हा वाजवत राहतो.
झिगरनिक इफेक्ट’मुळे अर्धवट ऐकलेलं किंवा आठवलेलं गाणं मेंदूला अपूर्ण वाटतं आणि ते सतत आठवत राहतं.
सकाळी ऐकली जाणारी साधी, शांत आणि सहज गुणगुणता येणारी गाणी मेंदू पटकन लक्षात ठेवतो.
क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या माहितीनुसार, गाणी आपल्या भावना आणि आठवणींशी जोडलेली असल्यामुळे ती दिवसभर मनात रेंगाळतात.
जर एखादं गाणं सतत डोक्यात वाजत असेल, तर पूर्ण गाणं ऐकणं किंवा दुसरं गाणं ऐकणं उपयोगी ठरू शकतं.
म्हणूनच सकाळी ऐकलेलं एखादं गाणं नकळत दिवसभर आपल्या ओठांवर आणि मनात कायम राहतं.
