बाईकच्या ब्रेक डिस्कवर छोटी-छोटी छिद्रं का असतात? जाणून घ्या यामागचं विज्ञान!

Aarti Badade
बाईकच्या ब्रेक डिस्कवर दिसणारी छोटी छिद्रं केवळ आकर्षक डिझाइनसाठी नसून ब्रेकिंगदरम्यान उष्णता, पाणी आणि घाण बाहेर काढण्यास मदत करण्यासाठी असतात.
Motorcycle Brake Discs Have Holes
Sakal
बाईकला ब्रेक लावताना डिस्क आणि ब्रेक पॅडमध्ये घर्षण निर्माण होऊन उष्णता वाढते, अशावेळी छिद्रांची रचना उष्णता व्यवस्थापनात मदत करू शकते.
Motorcycle Brake Discs Have Holes
Sakal
पावसात ब्रेक डिस्कवर पाणी आल्यास छिद्रांमुळे त्याचा निचरा होण्यास मदत होते आणि ब्रेक पॅडचा डिस्कशी संपर्क सुधारण्यास हातभार लागू शकतो.
Motorcycle Brake Discs Have Holes
Sakal
ब्रेक पॅडच्या घर्षणामुळे तयार होणारे सूक्ष्म कण डिस्कवर साचू शकतात, मात्र छिद्रांची रचना हे कण आणि पाणी दूर होण्यास मदत करू शकते.
Motorcycle Brake Discs Have Holes
Sakal
बाईकचे वजन, वेग, वापर आणि ब्रेकिंगची गरज यानुसार डिस्कची रचना ठरवली जाते, त्यामुळे काही बाईकमध्ये छिद्रं असलेली तर काहींमध्ये वेगळ्या प्रकारची डिस्क असते.
Motorcycle Brake Discs Have Holes
Sakal
डिस्कवरील छिद्रांचा आकार, संख्या आणि जागा अभियांत्रिकी निकषांनुसार ठरवली जाते, त्यामुळे ब्रेक डिस्कला स्वतःहून छिद्रं पाडणे धोकादायक ठरू शकते.
Motorcycle Brake Discs Have Holes
Sakal
ब्रेक लावताना असामान्य आवाज किंवा कंपन जाणवणे, डिस्कवर तडे दिसणे अथवा ब्रेकिंग कमी होणे अशी लक्षणे आढळल्यास बाईक चालवणे टाळून मेकॅनिककडून तपासणी करून घ्या.
Motorcycle Brake Discs Have Holes
Sakal
Elephants Sense Rain
Sakal