मुघल मटणामध्ये सोनं मिसळून का खायचे?

संतोष कानडे

मुघल

मुघलांच्या राजदरबारात शाही जेवणाला विशेष महत्त्व होते.

पदार्थ

महागड्या आणि दुर्मिळ पदार्थांचा वापर हा राजेशाही वैभवाचा भाग मानला जात असे.

शाही पदार्थ

काही शाही पदार्थांवर सोन्याचा पातळ वर्ख लावण्याची परंपरा होती.

राजेशाही थाट

सोन्याचा हा वर्ख मुख्यतः पदार्थ सजवण्यासाठी आणि राजेशाही थाट दाखवण्यासाठी वापरला जात असे.

मांसाहारी पदार्थ

काही कथांमध्ये मांसाहारी पदार्थांमध्येही सोन्याचा वापर केल्याचे उल्लेख केले जातात.

मटण

मात्र सोनं मटणात मिसळल्याने चव किंवा पौष्टिकता वाढते, असा वैज्ञानिक पुरावा नाही.

सोन्याचा वर्ख

खाद्ययोग्य सोन्याचा वर्ख अत्यंत पातळ असतो आणि शरीर त्याचे मोठ्या प्रमाणात शोषण करत नाही.

प्रतिष्ठा

सोन्याचा वापर हा संपत्ती, प्रतिष्ठा आणि शाही पाहुणचाराचे प्रतीक असण्याची शक्यता अधिक आहे.

लैंगिक क्षमता

सोन्याच्या खाद्यपदार्थांतील वापरामुळे लैंगिक क्षमता वाढते, असाही दावा केला जायचा.

दरबारी संस्कृती

या परंपरेमागे मुख्यतः शाही वैभव, पाककलेतील सजावट आणि दरबारी संस्कृती हे घटक दिसतात.

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