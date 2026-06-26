स्मशानातून परतताना मागे वळून का बघत नाहीत?

संतोष कानडे

गरुड पुराण

गरुड पुराणानुसार मृत्यूनंतर शरीर नष्ट होते, परंतु आत्मा अमर असून त्याचा पुढील प्रवास सुरू राहतो.

हिंदू

हिंदू धर्मात अंत्यसंस्कार हा सोळा संस्कारांपैकी शेवटचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा संस्कार मानला जातो.

अंत्यविधी

पारंपरिक मान्यतेनुसार, अंत्यविधीनंतर स्मशानातून परतताना मागे वळून पाहू नये, अशी प्रथा आहे.

आसक्ती

या श्रद्धेमागील कारण असे सांगितले जाते की, मागे वळून पाहिल्यास मृतात्म्याची कुटुंबावरील आसक्ती वाढू शकते.

गरुड पुराण

त्यामुळे आत्म्याच्या पुढील प्रवासात अडथळा निर्माण होऊ शकतो, अशी गरुड पुराणातील धार्मिक समजूत आहे.

धार्मिक विधी

म्हणूनच मृतात्म्याला सद्गती आणि शांती लाभावी यासाठी कुटुंबीयांनी काही धार्मिक विधी पार पाडण्याची परंपरा आहे.

श्रीकृष्ण

गीतेत श्रीकृष्ण सांगतात, आत्मा हा शाश्वत, अविनाशी आणि अमर आहे.

वैज्ञानिक पुरावा

या श्रद्धा प्रामुख्याने धार्मिक आणि आध्यात्मिक परंपरांवर आधारित आहेत; त्यांना वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.

सांस्कृतिक महत्त्व

भारतातील अनेक भागांत आजही या परंपरा श्रद्धेने पाळल्या जातात आणि त्यांना सांस्कृतिक महत्त्व आहे.

आदर

त्यामुळे अंत्यविधीनंतर मागे वळून न पाहण्याची प्रथा ही मृतात्म्याविषयी आदर, विरक्ती आणि धार्मिक श्रद्धेचे प्रतीक मानली जाते.

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