झुडिओचा मान्सून सेल कधीपासून? 'या' तारखेपासून मिळणार मोठा डिस्काऊंट

Apurva Kulkarni
अनेकांना स्वस्तात मस्त आणि टिकणारे कपडे हवे असतात. परंतु त्यांचं पैशांचं सुद्धा बजेट ठरलेलं असतं.
Zudio Monsoon Sale
esakal
अनेक वेळा कपडे खरेदीसाठी तरुणाई झुडिओला भेट देत असतात. नवीन डिझाईन्स असलेल्या कपड्यांकडे त्यांचा भर असतो.
Zudio Monsoon Sale
esakal
अनेक ग्राहक मान्सून सेलची वाट पाहत असतात. अनेक ब्रॅण्डचे मान्सून सेल सुरु झाला आहे.
Zudio Monsoon Sale
esakal
झुडिओचा देखील मान्सून सेल लवकरच सुरु होणार आहे. या सेलमध्ये कपड्यांवर आकर्षक सवलत सुरु होणार आहे.
Zudio Monsoon Sale
esakal
जुलै महिन्या झुडिओचा सेल सुरु होईल अशी चर्चा होत होती परंतु झुडिओचा मान्सून सेल हा १ ऑगस्टपासून सुरु होतो.
Zudio Monsoon Sale
esakal
या सेलमध्ये महिला, पुरुष, लहान मुलांसह फुटवेअरमध्ये विशेष सवलती मिळतात.
Zudio Monsoon Sale
esakal
सणासुदीची खरेदी किंवा रोजच्या वापरासाठी कमी बजेटमध्ये शॉपिंग करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही चांगली संधी असू शकते.
Zudio Monsoon Sale
esakal
सेलची तारीख आणि ऑफर्स स्टोअरनुसार बदलू शकतात. खरेदीपूर्वी जवळच्या झुडिओ स्टोअरमध्ये किंवा अधिकृत माहितीद्वारे खात्री करून घ्या.
Zudio Monsoon Sale
esakal
Mulchand Monsoon Sale
esakal