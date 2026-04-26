परदेशातले लोक कच्चे अंडे खावू शकतात, भारतातले लोक का नाही? कारण खूपच आश्चर्यकारक

Saisimran Ghashi

कच्चे अंडे

परदेशात आणि भारतात कच्चे अंडे खाण्याबाबतची तफावत आहे

परदेशी लोक vs भारतीय लोक

जपान, चीन किंवा अगदी अमेरिकेचे लोक सुद्धा कच्चे अंडे खातात, पण भारतात कच्चे अंडे खाणे का शक्य नाही

सॅल्मोनेला बॅक्टेरिया

भारतात उबदार हवामानामुळे अंड्यांमध्ये सॅल्मोनेला नावाचे घातक बॅक्टेरिया वाढण्याचा धोका जास्त असतो.

पाश्चरायझेशनचा अभाव

परदेशांत अंडी पाश्चराइज (विशिष्ट प्रक्रियेतून शुद्ध) केली जातात, मात्र भारतात ही पद्धत सर्रास वापरली जात नाही.

लसीकरण प्रक्रिया

परदेशात कोंबड्यांना सॅल्मोनेला प्रतिबंधक लस दिली जाते, ज्याचे प्रमाण भारतात अद्याप मर्यादित आहे.

साठवणूक पद्धत

भारतात अनेक ठिकाणी अंडी फ्रीजऐवजी बाहेर तापमानात ठेवली जातात, ज्यामुळे ती लवकर खराब होऊ शकतात.

कमी पचनक्षमता

शिजवलेल्या अंड्यातील ९०% प्रथिने शरीर शोषू शकते, तर कच्च्या अंड्यातील केवळ ५०% प्रथिनेच पचतात.

बायोटिनची कमतरता

कच्च्या अंड्यातील 'अ‍ॅव्हिडिन' शरीरातील बायोटिन शोषण्यास अडथळा निर्माण करते, ज्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.

