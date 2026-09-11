मेट्रोसारखे रेल्वे प्लॅटफॉर्म एकाच लेव्हलचे का नसतात?

Mansi Khambe
रेल्वे स्टेशनवर ट्रेनमधून उतरताना प्लॅटफॉर्म आणि ट्रेनमध्ये अंतर असल्याचे तुमच्या लक्षात आले असेल. कधीकधी, ही फट इतकी मोठी असते की प्रवाशांना ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना अडचण येते.
Railway And Metro Platform
ESakal
तर दुसरीकडे मेट्रोमध्ये ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्म साधारणपणे एकाच पातळीवर असल्याचे दिसते. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, रेल्वे ट्रेन प्लॅटफॉर्मच्या पातळीवर का नसते?
Railway And Metro Platform
ESakal
रेल्वे प्रणाली, विविध प्रकारचे डबे आणि देशभरातील स्थानकांची वेगवेगळी रचना ही याची मुख्य कारणे आहेत. स्थानकांच्या वेगवेगळ्या श्रेणींना रेल-लेव्हल, मध्यम-स्तरीय आणि उच्च-स्तरीय प्लॅटफॉर्म असे म्हटले जाते.
Railway And Metro Platform
ESakal
भारतीय रेल्वेचे जाळे मोठे आहे, ज्यात वेगवेगळ्या वेळी आणि विविध प्रकारच्या डब्यांसह हजारो स्थानके आहेत. सर्व ट्रेनच्या डब्यांची आणि प्लॅटफॉर्मची उंची सारखी नसून अनेक ठिकाणी ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्मच्या उंचीत लक्षणीय फरक दिसून येतो.
Railway And Metro Platform
ESakal
रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, ट्रेन पूर्णपणे थांबल्यानंतर प्रवासी चढल्यास किंवा उतरल्यास, या अंतरामुळे अपघात होत नाही. मात्र प्रवासी धावत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा किंवा उतरण्याचा प्रयत्न करतात, जे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.
Railway And Metro Platform
ESakal
रेल्वे स्थानकांवरील घोषणांद्वारे प्रवाशांना धावत्या ट्रेनमध्ये चढणे-उतरणे, फूटबोर्डवर प्रवास करणे आणि ट्रेनच्या छतावर प्रवास न करण्याचा इशारा दिला जातो. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर रेल्वे कायदा, १९८९ अंतर्गत खटलाही चालवला जाऊ शकतो.
Railway And Metro Platform
ESakal
ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्ममधील उंचीचा फरक कमी करण्यासाठी मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे विभागात प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
Railway And Metro Platform
ESakal
मेट्रो प्रणाली सुरुवातीपासूनच एका विशिष्ट आराखड्यानुसार आणि ठरलेल्या मानकांनुसार तयार केली जाते. त्यांची स्थानके, प्लॅटफॉर्म आणि डबे एकमेकांशी सुसंगत असतील अशा प्रकारे त्यांची रचना केली जाते.
Railway And Metro Platform
ESakal
याउलट, भारतीय रेल्वेचे जाळे खूप जुने आणि विशाल असल्यामुळे, मेट्रोप्रमाणे गाड्या आणि प्लॅटफॉर्म एकाच पातळीवर ठेवणे सोपे नाही.
Railway And Metro Platform
ESakal
Mumbai 100 years ago ganeshotsav
ESakal