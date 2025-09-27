दसऱ्यालाच का करतात रावण दहन? जाणून घ्या कारणे

सकाळ डिजिटल टीम

रावन दहन

दसऱ्यालाच का केले जाते रावन दहन काय आहेत या मागची कारणं जाणून घ्या.

Ravana Dahan

|

sakal 

महान विजय

दसऱ्याच्या दिवशी रावण दहन करण्याची परंपरा हिंदू धर्मातील दोन महान विजयांशी जोडलेली आहे. ही परंपरा केवळ ऐतिहासिक नाही, तर ती मानवी जीवनातील प्रतीकात्मक मूल्यांनाही महत्त्व देते.

Ravana Dahan

|

sakal 

सत्याचा विजय

याच दिवशी (आश्विन शुद्ध दशमी) भगवान श्रीरामांनी अहंकारी राक्षस राजा रावणाचा वध केला. हा दिवस 'असत्यावर सत्याचा' आणि 'अन्यायावर न्यायाचा' अंतिम विजय म्हणून साजरा केला जातो.

Ravana Dahan

|

sakal 

परंपरा

रामाने रावणावर विजय मिळवल्यामुळे या दिवसाला 'विजयादशमी' असे नाव मिळाले आहे. हा विजय साजरा करण्यासाठी रावण दहनाची परंपरा सुरू झाली.

Ravana Dahan

|

sakal 

महिषासुराचा वध

नवरात्रीच्या नऊ दिवसांच्या युद्धानंतर, देवी दुर्गेने याच दशमीला महिषासुर राक्षसाचा वध केला होता. म्हणूनही या दिवसाला विजयादशमी (विजय देणारी दशमी) म्हणतात.

Ravana Dahan

|

sakal 

दुर्गुणांचे प्रतीक

रावणाची १० तोंडे माणसाच्या आतील काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा आणि चोरी या दहा दुर्गुणांचे प्रतीक मानली जातात. रावण दहन करणे म्हणजे आपल्यातील या दुर्गुणांचा त्याग करण्याची प्रतिज्ञा घेणे.

Ravana Dahan

|

sakal 

अहंकाराचा अंत

रावण हा प्रचंड ज्ञानी, शिवभक्त आणि बलवान असूनही केवळ आपल्या अहंकारामुळे नष्ट झाला. रावण दहन हे अहंकाराचा अंत दर्शवते.

Ravana Dahan

|

sakal 

शुभ कार्याचा आरंभ

हा दिवस नवीन आणि महत्त्वपूर्ण कार्यांसाठी अत्यंत शुभ मुहूर्त (विजयाचा मुहूर्त) मानला जातो, कारण या दिवशी सुरू केलेल्या कामात विजय निश्चित असतो.

Ravana Dahan

|

sakal 

धर्म आणि नीतीचे महत्त्व

रावण दहनाच्या माध्यमातून, नैतिक आणि धार्मिक मूल्यांचे पालन न केल्यास कितीही शक्ती असली तरी अंतिमतः विनाश होतो, हा शाश्वत संदेश दिला जातो.

Ravana Dahan

|

sakal

या नवरात्रीत पुण्यातील सर्वात भव्य दुर्गा पूजांचा अनुभव घ्या! ही आहे मंडळांची खास यादी

Top Durga Puja Mandals in Pune to Visit

|

sakal

येथे क्लिक करा