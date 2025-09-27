दसऱ्यालाच का करतात रावण दहन? जाणून घ्या कारणे

सकाळ डिजिटल टीम
दसऱ्यालाच का केले जाते रावन दहन काय आहेत या मागची कारणं जाणून घ्या.
दसऱ्याच्या दिवशी रावण दहन करण्याची परंपरा हिंदू धर्मातील दोन महान विजयांशी जोडलेली आहे. ही परंपरा केवळ ऐतिहासिक नाही, तर ती मानवी जीवनातील प्रतीकात्मक मूल्यांनाही महत्त्व देते.
याच दिवशी (आश्विन शुद्ध दशमी) भगवान श्रीरामांनी अहंकारी राक्षस राजा रावणाचा वध केला. हा दिवस 'असत्यावर सत्याचा' आणि 'अन्यायावर न्यायाचा' अंतिम विजय म्हणून साजरा केला जातो.
रामाने रावणावर विजय मिळवल्यामुळे या दिवसाला 'विजयादशमी' असे नाव मिळाले आहे. हा विजय साजरा करण्यासाठी रावण दहनाची परंपरा सुरू झाली.
नवरात्रीच्या नऊ दिवसांच्या युद्धानंतर, देवी दुर्गेने याच दशमीला महिषासुर राक्षसाचा वध केला होता. म्हणूनही या दिवसाला विजयादशमी (विजय देणारी दशमी) म्हणतात.
रावणाची १० तोंडे माणसाच्या आतील काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा आणि चोरी या दहा दुर्गुणांचे प्रतीक मानली जातात. रावण दहन करणे म्हणजे आपल्यातील या दुर्गुणांचा त्याग करण्याची प्रतिज्ञा घेणे.
रावण हा प्रचंड ज्ञानी, शिवभक्त आणि बलवान असूनही केवळ आपल्या अहंकारामुळे नष्ट झाला. रावण दहन हे अहंकाराचा अंत दर्शवते.
हा दिवस नवीन आणि महत्त्वपूर्ण कार्यांसाठी अत्यंत शुभ मुहूर्त (विजयाचा मुहूर्त) मानला जातो, कारण या दिवशी सुरू केलेल्या कामात विजय निश्चित असतो.
रावण दहनाच्या माध्यमातून, नैतिक आणि धार्मिक मूल्यांचे पालन न केल्यास कितीही शक्ती असली तरी अंतिमतः विनाश होतो, हा शाश्वत संदेश दिला जातो.
