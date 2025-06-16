कानातील मळ वेळेवर काढणं का गरजेचं आहे?

Anushka Tapshalkar

कानातील मळ म्हणजे काय?

कानातील मळ (Earwax/कर्णमळ) हे कानात नैसर्गिकरित्या तयार होणारं एक संरक्षणात्मक पदार्थ आहे. ते धूळ, बॅक्टेरिया आणि कीटकांपासून कानाचे संरक्षण करतं.

मळाची गरज असते – पण मर्यादेतच!

थोडकं मळ आवश्यक असतं, पण ते जास्त प्रमाणात साठल्यास समस्या निर्माण होतात.

मळामुळे भूख वाढू शकते?

काही संशोधनानुसार, जर मळ खूप वाढला असेल तर तो एका विशिष्ट मज्जासंस्थेवर (nerve) दाब देतो. हीच मज्जा पोटाशी जोडलेली असल्यामुळे काही वेळा भूख अनावर होण्याची शक्यता असते.

ऐकण्यावर परिणाम होतो

जास्त मळामुळे कान बंद होऊ शकतो, आवाज अस्पष्ट ऐकू येतो किंवा बहिरेपणा जाणवतो.

डोकेदुखी किंवा चक्कर सारखी लक्षणं

कानात दाब जाणवल्यास डोकेदुखी, चक्कर येणे किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.

मुलांमध्ये अन्नावरील नियंत्रण गमावते

काही लहान मुलांमध्ये अन्न खाण्याचं नियंत्रण राहात नाही आणि मुळाशी कानातील मळ असू शकतो.

स्वतः कानात काहीही घालून मळ काढू नका

सुई, पिन किंवा कानात वाटीने मळ काढणं टाळावं. यामुळे कानाला इजा होऊ शकते.

वेळच्यावेळी डॉक्टरांकडून कान तपासून घ्या

दर ६ ते १२ महिन्यांनी ENT तज्ज्ञांकडून कान तपासून घ्यावेत. आवश्यक असल्यास ते योग्य प्रकारे मळ काढून देतील.

