समोसा त्रिकोणी आकारातच का बनवला जातो?

Apurva Kulkarni
भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात समोसा मिळतो. अनेक लोकांचं आवडतं चाट देखील समोसाच आहे.
SAMOSA
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परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? समोसा नेहमी त्रिकोणी आकाराचा का असतो? यामागील कारण जाणून घ्या.
SAMOSA SHAPE REASON
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बर्थडे पार्टी असो की, किंवा कोणता कार्यक्रम असतो त्यात समोसाशिवाय पुर्ण होणार नाही. परंतु त्याचा आकार त्रिकोणीच असतो.
REASON BEHIND SAMOSA SHAPE
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समोसा त्रिकोणी बनवण्यामागील महत्त्वाचं कारण म्हणजे समोसा तयार करताना त्यात मोठ्या प्रमाणात सामग्री भरली जाते.
TRIANGULAR SAMOSA
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त्यामुळे त्रिकोणी आकार केल्यानं समोसा तळताना त्यातील सामग्री बाहेर पडत नाही.
SAMOSA FILLING
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तसंच समोस्याचा त्रिकोणी आकार हातात धरण्यासाठी आणि खाण्यासाठी सोयीस्कर आहे. त्यामुळे देखील त्याचा आकार तसा असतो.
SAMOSA
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समोसा हा पूर्व आणि मध्य आशियातील फूड आहे. पर्शियन भाषेत त्याला साम्बुसाग म्हटलं जातं. हा शब्द पिरॅमिडच्या आकारशी संबंधित आहे.
HISTORY OF SAMOSA
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तसंच सुरुवातील समोशांमध्ये मास भरलं जात होतं. परंतु नंतर पोर्तुगीजांनी बटाटे भारतात आणले आणि ते समोशांमध्ये भरले जाऊ लागले.
SAMOSA FOOD HISTORY
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RESTAURANT STYLE TANDOORI CHICKEN
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