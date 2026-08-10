समोसा त्रिकोणी आकारातच का बनवला जातो?

Apurva Kulkarni

समोसा

भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात समोसा मिळतो. अनेक लोकांचं आवडतं चाट देखील समोसाच आहे.

SAMOSA

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त्रिकोणी आकार

परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? समोसा नेहमी त्रिकोणी आकाराचा का असतो? यामागील कारण जाणून घ्या.

SAMOSA SHAPE REASON

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कार्यक्रम

बर्थडे पार्टी असो की, किंवा कोणता कार्यक्रम असतो त्यात समोसाशिवाय पुर्ण होणार नाही. परंतु त्याचा आकार त्रिकोणीच असतो.

REASON BEHIND SAMOSA SHAPE

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सामग्री

समोसा त्रिकोणी बनवण्यामागील महत्त्वाचं कारण म्हणजे समोसा तयार करताना त्यात मोठ्या प्रमाणात सामग्री भरली जाते.

TRIANGULAR SAMOSA

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समोसा तळताना

त्यामुळे त्रिकोणी आकार केल्यानं समोसा तळताना त्यातील सामग्री बाहेर पडत नाही.

SAMOSA FILLING

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खाण्यासाठी सोयीस्कर

तसंच समोस्याचा त्रिकोणी आकार हातात धरण्यासाठी आणि खाण्यासाठी सोयीस्कर आहे. त्यामुळे देखील त्याचा आकार तसा असतो.

SAMOSA

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'साम्बुसाग'

समोसा हा पूर्व आणि मध्य आशियातील फूड आहे. पर्शियन भाषेत त्याला साम्बुसाग म्हटलं जातं. हा शब्द पिरॅमिडच्या आकारशी संबंधित आहे.

HISTORY OF SAMOSA

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बटाटे

तसंच सुरुवातील समोशांमध्ये मास भरलं जात होतं. परंतु नंतर पोर्तुगीजांनी बटाटे भारतात आणले आणि ते समोशांमध्ये भरले जाऊ लागले.

SAMOSA FOOD HISTORY

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RESTAURANT STYLE TANDOORI CHICKEN

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