समुद्राच्या किनाऱ्यावर रेती का असते? कारण जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम

रेती

समुद्रकिनाऱ्यावर रेती का असते या मागची कारणं काय आहेत ती कशी तयार होते जाणून घ्या.

खडकांचे अपक्षय

जमीन, डोंगर आणि किनाऱ्याजवळील मोठ्या खडकांवर सूर्यप्रकाश, पाऊस, वारा, आणि उष्णता-थंडी यांचा सतत परिणाम होऊन ते तुटतात आणि त्यांचे लहान तुकडे होतात.

नद्यांद्वारे वहन

नद्या त्यांच्या मार्गातील खडकांचे तुकडे, माती आणि गाळ समुद्रात वाहून आणतात. या तुकड्यांना आपण रेतीचे कण म्हणतो.

कणांचे गोलाकार होणे

नदीच्या प्रवासात आणि समुद्राच्या लाटांच्या सततच्या माऱ्यामुळे हे खडकांचे तुकडे एकमेकांवर घासले जातात, ज्यामुळे त्यांचे कोन झिजून ते गोलाकार आणि गुळगुळीत होतात.

लाटांचे क्षरण

समुद्राच्या लाटा किनाऱ्यावर आदळून किनाऱ्यावरील आणि तळाशी असलेले खडक सतत तोडतात आणि त्यातून स्थानिक रेतीची निर्मिती होते.

रेतीचे निक्षेपण

समुद्रात येताच नदीचा वेग कमी होतो, त्यामुळे ती आपल्यासोबत वाहून आणलेला जड गाळ (रेती) किनाऱ्यावर आणि समुद्रतळावर जमा करते.

टिकाऊ खनिजे

रेती प्रामुख्याने क्वार्ट्झ (Quartz) आणि फेल्डस्पार (Feldspar) यांसारख्या कठीण खनिजांपासून बनलेली असते, जी इतर खडकांपेक्षा लवकर खराब होत नाहीत आणि लांब पल्ल्याचा प्रवास सहन करू शकतात.

वाळूचे ढिगारे

किनाऱ्यावरील रेती वाऱ्यामुळे किनाऱ्याच्या आतील बाजूस जमा होते आणि नैसर्गिक बांध (buffer) म्हणून काम करते, ज्यामुळे किनाऱ्याचे संरक्षण होते.

स्थिरता

पाण्याच्या सततच्या हालचालींमुळे लहान मातीचे कण (silt आणि clay) दूर वाहत जातात, तर जाड रेतीचे कण किनाऱ्याजवळ स्थिर राहतात आणि समुद्रकिनाऱ्याला आधार देतात.

