महिलांनी अळीव का खावे? जाणून घ्या 7 जबरदस्त आरोग्यदायी फायदे

Aarti Badade
अळीवामध्ये लोह, कॅल्शियम, फायबर आणि आवश्यक जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात.
Women Eat Aliv Halim Garden Cress Seeds
Sakal
अळीवातील आयर्न हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत करून अशक्तपणा कमी करण्यास उपयुक्त ठरते.
Women Eat Aliv Halim Garden Cress Seeds
Sakal
अळीव हार्मोन्सचे संतुलन राखण्यास मदत करून मासिक पाळीशी संबंधित त्रास कमी करण्यास सहाय्यक ठरू शकते.
Women Eat Aliv Halim Garden Cress Seeds
Sakal
प्रसूतीनंतर शरीराची ताकद वाढवण्यासाठी आणि स्तनदा मातांना पोषण देण्यासाठी अळीव फायदेशीर मानला जातो.
Women Eat Aliv Halim Garden Cress Seeds
Sakal
अळीवातील कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
Women Eat Aliv Halim Garden Cress Seeds
Sakal
अळीवातील पोषक घटक केस व त्वचा निरोगी ठेवण्यास आणि पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतात.
Women Eat Aliv Halim Garden Cress Seeds
Sakal
अळीव भिजवून, खीर, लाडू किंवा गूळ-खोबऱ्यासोबत मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास अधिक फायदा मिळू शकतो.
Women Eat Aliv Halim Garden Cress Seeds
Sakal
Cashew, Almond or Walnut
Sakal