Smile Day: फेस योग करताना हसणं का आहे महत्त्वाचं? जाणून घ्या ‘हे’ ७ फायदे!

Anushka Tapshalkar
हसताना गालांचे स्नायू सक्रिय होतात. फेस योगातील व्यायामांसोबत हसण्याचा सराव केल्याने चेहऱ्याचे स्नायू सक्रिय ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Natural Lift to Cheeks
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‘यम्मी स्माइल’सारख्या फेस योगाच्या प्रकारांमध्ये नियंत्रित पद्धतीने हसण्याचा सराव केला जातो. यामुळे ओठांभोवतीच्या स्नायूंना व्यायाम मिळतो; मात्र सुरकुत्या कमी होण्याचे ठोस पुरावे मर्यादित आहेत.
Exercise for Lip Muscles
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हसताना ओठ, गाल आणि चेहऱ्याच्या खालच्या भागातील काही स्नायू सक्रिय होतात. इतर लक्ष्यित व्यायामांसोबत याचा सराव केल्याने चेहऱ्याच्या स्नायूंच्या हालचालींना चालना मिळते.
Jaw Exercise
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मनापासून हसल्याने मूड सुधारण्यास आणि तणावाची भावना कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे चेहऱ्यावरील ताणही काही प्रमाणात कमी जाणवू शकतो.
Stress Release
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चेहऱ्याच्या स्नायूंच्या हालचालींमुळे स्थानिक रक्तप्रवाहात बदल होऊ शकतो. मात्र, हसल्याने त्वचेवर कायमस्वरूपी ग्लो येतो, याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही.
Blood Circulation on Face
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हसणे आणि सकारात्मक भावना यांचा मेंदूतील आनंदाशी संबंधित प्रक्रियांशी संबंध आहे. यामुळे मन प्रसन्न राहण्यास आणि भावनिक स्वास्थ्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
Boost to Happy Hormones
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फेस योग करताना चेहऱ्यावर हलके स्मित ठेवण्याचा सराव केल्याने व्यायाम अधिक आनंददायी वाटू शकतो. नियमित सरावामुळे स्वतःच्या चेहऱ्याच्या हालचालींबाबत जागरूकताही वाढू शकते.
Fresh Mind
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Laugh
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