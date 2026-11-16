जुने लोक नवीन कपडे का घालू देत नाहीत?

Aarti Badade
नवीन कपडे खरेदी केले की ते लगेच घालण्याचा मोह आवरत नाही. मात्र, पूर्वी घरातील आजी-आजोबा नवीन कपडे आधी धुवून मगच घालण्याचा सल्ला द्यायचे.
New Clothes wearing tips
Sakal
कपड्यांना आकर्षक रंग आणि फिनिशिंग देण्यासाठी प्रक्रियेदरम्यान विविध रसायनांचा वापर केला जातो. त्यामुळे नवीन कपड्यांवर काही रासायनिक घटकांचे अंश राहू शकतात.
New Clothes wearing tips
Sakal
नवीन कपड्यांवरील रंग किंवा रासायनिक घटक संवेदनशील त्वचेला त्रास देऊ शकतात. त्यामुळे काही लोकांना अंगावर खाज, लालसरपणा आणि पुरळ येण्याची शक्यता असते.
New Clothes wearing tips
Sakal
कारखान्यापासून गोदाम आणि दुकानापर्यंत पोहोचेपर्यंत कपड्यांचा अनेक ठिकाणी संपर्क येतो. त्यामुळे त्यावर धूळ, घाण किंवा सूक्ष्मजीव असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
New Clothes wearing tips
Sakal
नवीन कपड्यांमध्ये असलेले काही फिनिशिंग घटक त्वचेला अस्वस्थ करू शकतात. घाम आणि घर्षणामुळे संवेदनशील त्वचेवर खाज किंवा जळजळ जाणवू शकते.
New Clothes wearing tips
Sakal
नवीन कपडे धुतल्याने त्यावरील धूळ, काही रासायनिक अवशेष आणि अतिरिक्त रंग निघण्यास मदत होते. तसेच कपडे अधिक मऊ आणि वापरण्यास आरामदायक होऊ शकतात.
New Clothes wearing tips
Sakal
Hazel eye
Sakal