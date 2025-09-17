साप मागे का सरकत नाहीत? जाणून घ्या कारणं

Aarti Badade

साप मागे का रेंगाळू शकत नाहीत?

सापाचे शरीर पुढे सरकण्यासाठी बनलेले आहे, त्यामुळे ते मागे रेंगाळू शकत नाहीत.

why snakes move forward

|

Sakal

स्नायूंची लाट म्हणजे काय?

साप आपल्या स्नायूंना आकुंचन-शिथिल करतात आणि शरीराला लाटेसारखे हलवतात.

why snakes move forward

|

Sakal

डोक्यापासून शेपटापर्यंत हालचाल

सापाच्या हालचालीची लाट डोक्यापासून शेपटापर्यंत जाते, ज्यामुळे ते पुढे सरकतात.

why snakes move forward

|

Sakal

मागे जाणे का अवघड?

सापाची स्नायूंची रचना उलट दिशेने हालचाल करू देत नाही.

why snakes move forward

|

Sakal

शरीराची नैसर्गिक रचना

सापाचे शरीर नैसर्गिकरीत्या फक्त पुढे सरकण्यासाठी बनलेले आहे.

why snakes move forward

|

Sakal

नैसर्गिक प्रवृत्ती

सापाची प्रवृत्तीही पुढे जाण्याची आहे, मागे जाण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही.

why snakes move forward

|

Sakal

थोडक्यात

साप फक्त पुढेच रेंगाळतात कारण त्यांची शरीररचना, स्नायूंची लाट आणि प्रवृत्ती हे सर्व पुढे सरकण्यासाठी बनलेले आहेत.

why snakes move forward

|

Sakal

परफ्यूमच्या बॉटलवरील EDT, EDP, EDC म्हणजे नक्की काय?

Perfume bottle EDT,EDP, EDC meaning

|

Sakal

येथे क्लिक करा