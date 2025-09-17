साप मागे का सरकत नाहीत? जाणून घ्या कारणं

Aarti Badade
सापाचे शरीर पुढे सरकण्यासाठी बनलेले आहे, त्यामुळे ते मागे रेंगाळू शकत नाहीत.
साप आपल्या स्नायूंना आकुंचन-शिथिल करतात आणि शरीराला लाटेसारखे हलवतात.
सापाच्या हालचालीची लाट डोक्यापासून शेपटापर्यंत जाते, ज्यामुळे ते पुढे सरकतात.
सापाची स्नायूंची रचना उलट दिशेने हालचाल करू देत नाही.
सापाचे शरीर नैसर्गिकरीत्या फक्त पुढे सरकण्यासाठी बनलेले आहे.
सापाची प्रवृत्तीही पुढे जाण्याची आहे, मागे जाण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही.
साप फक्त पुढेच रेंगाळतात कारण त्यांची शरीररचना, स्नायूंची लाट आणि प्रवृत्ती हे सर्व पुढे सरकण्यासाठी बनलेले आहेत.
