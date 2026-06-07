सापाला डोळे असूनही नीट का दिसत नाही?

Varsha Balhe

स्पष्ट

सापाला डोळे असतात, पण तरीही त्याला माणसांसारखं स्पष्ट दिसत नाही!

Why Snakes Cannot See Clearly

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sakal

तयार

सापाचे डोळे मुख्यतः आजूबाजूच्या हालचाली ओळखण्यासाठी तयार झालेले असतात.

Why Snakes Cannot See Clearly

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esakal

लेन्स

सापाच्या डोळ्यातील लेन्स फोकस बदलू शकत नाही, त्यामुळे स्थिर वस्तू अस्पष्ट दिसतात.

Why Snakes Cannot See Clearly

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esakal

ओळखू

मात्र, एखादी वस्तू हलली की साप ती पटकन ओळखू शकतो.

Why Snakes Cannot See Clearly

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esakal

जीभ

साप वारंवार जीभ बाहेर काढून हवेतले वास गोळा करतो.

Why Snakes Cannot See Clearly

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esakal

वास

हे वास 'जेकब्सन ऑर्गन'द्वारे ओळखले जातात, ज्यामुळे शिकार शोधणे सोपे होते.

Why Snakes Cannot See Clearly

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esakal

उष्णता

अजगर आणि व्हायपरसारखे काही साप शरीरातील उष्णता ओळखू शकतात.

Why Snakes Cannot See Clearly

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esakal

अवलंबून

म्हणजेच साप शिकार शोधण्यासाठी डोळ्यांपेक्षा वास, कंपन आणि उष्णतेवर जास्त अवलंबून असतो!

Why Snakes Cannot See Clearly

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esakal

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paneer Bhurji VS Egg Bhurji Nutrition

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Sakal

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