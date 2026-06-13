टी-शर्टला टी-शर्ट का म्हटले जाते? त्या T चा अर्थ काय जाणून घ्या

Saisimran Ghashi
टी-शर्ट हा आपल्या सर्वांच्याच कपाटातील एक आवडता, कम्फर्टवाला ड्रेस आहे
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पण कधी विचार केलाय का, की याला 'टी-शर्ट' का म्हणतात?
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आणि त्या 'T' चा खरा अर्थ काय आहे? चला, हा रंजक इतिहास समजून घेऊया
meaning of T
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फ्लॅट ठेवल्यावर या शर्टचा आकार इंग्रजी 'T' अक्षरासारखा दिसतो
T-Shirt Shape Connection
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अमेरिकन नौदलाचे सैनिक युनिफॉर्मच्या आत घालण्यासाठी याचा वापर करायचे.
T-Shirt Military Origin
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खाणकामगार आणि शेतकरी उन्हाळ्यापासून वाचण्यासाठी हा शर्ट घालू लागले.
T-Shirt Workers Choice
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१९२० मध्ये एका अमेरिकन लेखकाने पुस्तकात पहिल्यांदा 'T-Shirt' शब्द वापरला.
T-Shirt Dictionary Debut
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१९५० मध्ये हॉलिवूड नटांनी सिनेमात घातल्यामुळे हा शर्ट कमालीचा प्रसिद्ध झाला.
T-Shirt Hollywood Trend
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