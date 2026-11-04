ताजमहलमध्ये आजपर्यंत एकही लाईट का लावण्यात आला नाही?

Shubham Banubakode
आग्य्रातील ताजमहाल त्याच्या पांढऱ्याशुभ्र संगमरवरासाठी ओळखला जातो. मात्र, रात्री ही सुंदर वास्तू पूर्णपणे अंधारात असते.
Taj Mahal
esakal
इतर ऐतिहासिक वास्तूंप्रमाणे ताजमहालावर रात्री दिवे लावले जात नाहीत. त्यामागे या वास्तूचं सौंदर्य आणि संगमरवर सुरक्षित ठेवण्याचा उद्देश आहे.
Taj Mahal
esakal
यमुना नदीजवळील कीटक रात्री प्रकाशाकडे आकर्षित होतात. हे कीटक संगमरवरी भिंतींवर बसल्यास त्यांच्या विष्ठेमुळे दगडावर डाग पडू शकतात.
Taj Mahal
esakal
कीटकांमुळे संगमरवरावर पिवळे, हिरवे आणि काळे डाग पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ताजमहालाचं नैसर्गिक सौंदर्य आणि चमक कमी होऊ शकते.
Taj Mahal
esakal
१९९७ मध्ये संगीतकार यन्नी यांच्या कार्यक्रमावेळी ताजमहालावर लाईट्स लावण्यात आले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भिंतींवर मोठ्या प्रमाणात कीटक दिसले.
Taj Mahal
esakal
१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी ताजमहाल झाकण्यात आला होता. रात्रीच्या उजेडात शत्रूच्या विमानांना वास्तूची ओळख करून देऊ शकते.
Taj Mahal
esakal
ताजमहालाला लाईट्सची गरज नाही. पौर्णिमेच्या रात्री चंद्रप्रकाशात पांढरा संगमरवर सुंदर चमकतो आणि वास्तूचं सौंदर्य अधिक खुलून दिसतं.
Taj Mahal
esakal
ताज ट्रॅपेजियम झोनमध्ये प्रदूषण नियंत्रणासाठी विविध नियम लागू आहेत. नैसर्गिक चमक आणि ऐतिहासिक रचना टिकवण्यासाठी रात्रीचे लाईट्स टाळले जातात.
Taj Mahal
esakal
nov
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