दात पिवळे का होतात? जाणून घ्या ६ महत्त्वाची कारणे

Anushka Tapshalkar
चहा, कॉफी, रेड वाइनसोबतच टोमॅटो सॉस, सोया सॉस, हळद, डार्क बेरीज, चॉकलेट यांसारखे पदार्थ दातांवर डाग निर्माण करू शकतात. यांचे वारंवार सेवन केल्यास दातांचा रंग अधिक पिवळसर दिसू शकतो.
Tea and Coffee
Sakal
तंबाखूमधील निकोटीन आणि टार दातांच्या पृष्ठभागावर साचतात. त्यामुळे कालांतराने दातांवर पिवळे किंवा तपकिरी डाग दिसू लागतात. तंबाखू टाळणे दातांसह एकूण आरोग्यासाठीही महत्त्वाचे आहे.
Tobacco
Esakal
वयानुसार दातांवरील इनॅमलचा थर हळूहळू झिजतो. त्याखालील डेंटिन नैसर्गिकरित्या पिवळसर असते. इनॅमल पातळ झाल्यामुळे डेंटिन अधिक दिसू लागते आणि दात पिवळसर दिसतात.
नियमित ब्रशिंग आणि फ्लॉसिंग न केल्यास दातांवर प्लाक आणि टार्टर जमा होऊ शकतो. यामुळे दातांचा रंग बदलू शकतो. दिवसातून किमान दोनदा ब्रश करणे आणि नियमित फ्लॉसिंग करणे महत्त्वाचे आहे.
Avoid Brushing Too Hard
sakal
झोपताना दात घासणे किंवा घट्ट दाबणे याला ब्रुक्सिझम म्हणतात. यामुळे इनॅमल झिजू शकतो आणि आतला पिवळसर डेंटिन दिसू लागतो. सतत दात घासण्याची सवय असल्यास दंतवैद्याचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.
What Is the Right Brushing Technique?
sakal
टेट्रासायक्लिनसारखी काही औषधे तसेच काही इनहेल्ड थेरपी, क्लोरहेक्सिडिनयुक्त उत्पादने आणि डोके-मानेला दिले जाणारे काही कॅन्सर उपचार दातांच्या रंगावर परिणाम करू शकतात. अशा परिस्थितीत दातांचा रंग बदलल्यास दंतवैद्याशी चर्चा करावी.
Medicine
ESakal
दिवसातून दोनदा ब्रश करा, नियमित फ्लॉस करा, तंबाखू टाळा आणि दातांवर डाग निर्माण करणारे पदार्थ मर्यादित प्रमाणात घ्या. दातांचा रंग अचानक बदलला किंवा दुखापतीनंतर दात पिवळा/करडा झाला तर दंतवैद्याकडून तपासणी करून घ्या.
Name of the Space Between Eyebrows
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