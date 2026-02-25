बेडकाच्या पाठीवर वसलेल्या मंदिरातील शिवलिंगाचे दिवसातून 3 वेळा कसे बदलतात रंग?

Aarti Badade
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खीरी येथे भगवान शिवाचे एक अद्भूत मंदिर आहे, जे नंदीवर नाही तर एका विशाल बेडकाच्या पाठीवर उभे आहे.
या मंदिराला 'मंडूक मंदिर' असेही म्हणतात. संपूर्ण मंदिराची रचना अशा प्रकारे केली आहे की जणू एका महाकाय बेडकाने आपल्या पाठीवर मंदिराचा भार पेलला आहे.
शिवमंदिरात नंदी बसलेले असतात, पण येथे नंदी महाराज आपल्या चारही पायांवर उभे आहेत. नंदीची अशी मूर्ती संपूर्ण भारतात अत्यंत विरळ मानली जाते.
येथील शिवलिंगाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते दिवसातून तीन वेळा आपला रंग बदलते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. या चमत्काराला पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी होते.
हे मंदिर 'तंत्र देवते'च्या रूपात पूजले जाते. 'मंडूक तंत्रा'वर आधारित असलेली ही रचना नकारात्मक शक्तींवर विजय आणि समृद्धी मिळवण्यासाठी बांधली गेल्याचे मानले जाते.
ओयल संस्थानचे राजा बख्श सिंह यांनी १८ व्या शतकात हे मंदिर बांधले. दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून राज्याचे रक्षण व्हावे, हा त्यामागील मुख्य उद्देश होता.
मंदिराच्या आतील भागात एक रहस्यमयी 'भूलभुलैया' आहे. तिचा मार्ग नेमका कुठे जातो, हे रहस्य आजही उलगडलेले नाही, जे या मंदिराचे गूढ अधिक वाढवते.
