बेडकाच्या पाठीवर वसलेल्या मंदिरातील शिवलिंगाचे दिवसातून 3 वेळा कसे बदलतात रंग?

Aarti Badade

भारतातील एकमेव 'बेडूक मंदिर'

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खीरी येथे भगवान शिवाचे एक अद्भूत मंदिर आहे, जे नंदीवर नाही तर एका विशाल बेडकाच्या पाठीवर उभे आहे.

Frog Temple Mystery Narmadeshwar Mahadev

|

Sakal

आगळीवेगळी वास्तुकला

या मंदिराला 'मंडूक मंदिर' असेही म्हणतात. संपूर्ण मंदिराची रचना अशा प्रकारे केली आहे की जणू एका महाकाय बेडकाने आपल्या पाठीवर मंदिराचा भार पेलला आहे.

Frog Temple Mystery Narmadeshwar Mahadev

|

Sakal

उभे नंदी महाराज - एक दुर्मिळ दृश्य

शिवमंदिरात नंदी बसलेले असतात, पण येथे नंदी महाराज आपल्या चारही पायांवर उभे आहेत. नंदीची अशी मूर्ती संपूर्ण भारतात अत्यंत विरळ मानली जाते.

Frog Temple Mystery Narmadeshwar Mahadev

|

Sakal

दिवसातून तीन वेळा बदलतो रंग

येथील शिवलिंगाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते दिवसातून तीन वेळा आपला रंग बदलते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. या चमत्काराला पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी होते.

Frog Temple Mystery Narmadeshwar Mahadev

|

Sakal

'मंडूक तंत्रा'शी संबंधित मंदिर

हे मंदिर 'तंत्र देवते'च्या रूपात पूजले जाते. 'मंडूक तंत्रा'वर आधारित असलेली ही रचना नकारात्मक शक्तींवर विजय आणि समृद्धी मिळवण्यासाठी बांधली गेल्याचे मानले जाते.

Frog Temple Mystery Narmadeshwar Mahadev

|

Sakal

राजा बख्श सिंह

ओयल संस्थानचे राजा बख्श सिंह यांनी १८ व्या शतकात हे मंदिर बांधले. दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून राज्याचे रक्षण व्हावे, हा त्यामागील मुख्य उद्देश होता.

Frog Temple Mystery Narmadeshwar Mahadev

|

Sakal

मंदिरातील गूढ भूलभुलैया

मंदिराच्या आतील भागात एक रहस्यमयी 'भूलभुलैया' आहे. तिचा मार्ग नेमका कुठे जातो, हे रहस्य आजही उलगडलेले नाही, जे या मंदिराचे गूढ अधिक वाढवते.

Frog Temple Mystery Narmadeshwar Mahadev

|

Sakal

मुघलकालीन 'या' महालात 12 मुले गेली अन् कायमचा आवाज गमावून बसली!

Gung Mahal history Akbar experiment

|

Sakal

येथे क्लिक करा