ट्रेनमध्ये सीट बेल्ट का नसतात? ९९% लोकांना माहित नाही

Mansi Khambe
आपण कार किंवा विमानाने प्रवास करताना नेहमी सीट बेल्ट लावतो. मग, ट्रेनच्या सीटवर सीट बेल्ट का लावलेले नसतात? हा प्रश्न तुमच्यापैकी अनेकांना अनेकदा पडला असेल. याचे कारण जाणून घ्या.
Railway Seat Belt
ESakal
कार किंवा कोणत्याही वाहनातील सीट बेल्ट धडकेच्या वेळी होणाऱ्या आघाताच्या शक्तीपासून आपले लक्षणीय संरक्षण करतो. कोणत्याही वाहनाची आघात शक्ती ते किती वेगाने थांबते यावर अवलंबून असते.
Railway Seat Belt
ESakal
रीडर्स डायजेस्टच्या एका अहवालानुसार, तज्ञांचे म्हणणे आहे की विटांच्या भिंतीला धडकणारी कार जवळजवळ त्वरित थांबते, ज्यामुळे खूप जास्त आघात शक्ती निर्माण होते.
Railway Seat Belt
ESakal
ट्रेनच्या बाबतीत याच्या उलट घडते. त्या खूप मोठ्या आणि जड असतात, आणि हलक्या वस्तूंना धडकल्यावर त्यांची आघात शक्ती खूप कमी असते. हा आघात कार अपघातापेक्षा खूप वेगळा असतो.
Railway Seat Belt
ESakal
रेल्वेगाड्या अधिक नियंत्रित वातावरणात चालतात आणि अपघात कमी प्रमाणात होतात, रेल्वेने प्रवास करणे हे कारने प्रवास करण्यापेक्षा १७ पट अधिक सुरक्षित मानले जाते.
Railway Seat Belt
ESakal
विमानांच्या तुलनेत, रेल्वे प्रवास प्रत्येक फेरीसाठी अधिक सुरक्षित आहे, परंतु लांब अंतरासाठी विमाने रेल्वेपेक्षा अधिक सुरक्षित मानली जातात.
Railway Seat Belt
ESakal
रचना
सध्या, रेल्वेच्या आसनांची रचना अशा प्रकारच्या सीट बेल्टसाठी केलेली नाही, जे रेल्वेमध्ये प्रभावी ठरतील. त्यामुळे, ट्रेनमध्ये सीट बेल्ट बसवण्यासाठी महागड्या पुनर्रचनेची आवश्यकता असेल.
Railway Seat Belt
ESakal
ट्रेनमध्ये सीट बेल्ट बसवण्यासाठी लाखो डॉलर्स खर्च केले तरी, लोक त्यांचा वापर करतीलच असे नाही. ते सतत लावण्या-काढण्यामुळे वेग मंदावू शकतो, ज्यामुळे सेवेला विलंब होण्यासारख्या इतर समस्या निर्माण होऊ शकतात.
Railway Seat Belt
ESakal
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