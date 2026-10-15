रात्री ३ वाजता ट्रेनचा हॉर्न एवढा मोठा का वाटतो?

Varsha Balhe
रात्रीच्या शांततेत ट्रेनचा हॉर्न खूप मोठ्याने ऐकू येतो. पण असं नेमकं का होतं? यामागे काही शास्त्रीय कारणं आहेत.
WHY DOES TRAIN HORN SOUND LOUD AT 3 AM?
esakal
दिवसा गाड्या, लोक आणि इतर आवाजांमुळे ट्रेनचा हॉर्न फारसा जाणवत नाही. रात्री मात्र आजूबाजूला शांतता असल्याने तो जास्त मोठा वाटतो.
WHY DOES TRAIN HORN SOUND LOUD AT 3 AM?
esakal
रात्री तापमानातील बदलांमुळे ध्वनीलहरी जमिनीकडे वळू शकतात. त्यामुळे काही परिस्थितींमध्ये ट्रेनचा हॉर्न दूरपर्यंत ऐकू येतो.
WHY DOES TRAIN HORN SOUND LOUD AT 3 AM?
esakal
दिवसा जमिनीजवळची हवा गरम असते. त्यामुळे काही परिस्थितींमध्ये ध्वनीलहरी वरच्या दिशेने वळतात आणि आवाज दूरवर कमी ऐकू येऊ शकतो.
WHY DOES TRAIN HORN SOUND LOUD AT 3 AM?
esakal
रात्री आपण शांत वातावरणात असतो. अशा वेळी अचानक ट्रेनचा हॉर्न वाजला की त्याचा आवाज अधिक मोठा आणि स्पष्ट जाणवतो.
WHY DOES TRAIN HORN SOUND LOUD AT 3 AM?
esakal
हवेचं तापमान, वाऱ्याची दिशा आणि वेग यांचा आवाज किती दूर जाईल यावर परिणाम होतो. त्यामुळे काही रात्री ट्रेनचा हॉर्न नेहमीपेक्षा जास्त दूरवर ऐकू येऊ शकतो.
WHY DOES TRAIN HORN SOUND LOUD AT 3 AM?
esakal
नाही. ट्रेनचा हॉर्न किती मोठा ऐकू येईल हे ट्रेनचं अंतर, आसपासच्या इमारती आणि हवामान यावरही अवलंबून असतं.
WHY DOES TRAIN HORN SOUND LOUD AT 3 AM?
esakal
ट्रेनचा हॉर्न फक्त पहाटे ३ वाजताच वाजतो असा नियम नाही. मात्र त्या वेळी शांतता जास्त असल्यामुळे त्याचा आवाज अधिक स्पष्टपणे ऐकू येऊ शकतो.
WHY DOES TRAIN HORN SOUND LOUD AT 3 AM?
esakal
WHY DO TRAINS HONK AT 3 AM?
esakal