रेल्वेचा हॉर्न पहाटे ३ वाजताच का वाजतो?

Varsha Balhe
रात्री सगळीकडे शांतता असताना अचानक रेल्वेचा मोठा हॉर्न ऐकू येतो. विशेषतः पहाटे ३ वाजता हा आवाज ऐकून अनेकांना प्रश्न पडतो की, रेल्वेचा हॉर्न याच वेळी का वाजतो? पण यामागे नेमकं काय कारण आहे?
WHY DO TRAINS HONK AT 3 AM?
esakal
रेल्वेचा हॉर्न पहाटे ३ वाजताच वाजवला जातो, असा कोणताही ठरलेला नियम नाही. रेल्वेच्या मार्गावरची परिस्थिती, सुरक्षितता आणि इतर कारणांमुळे लोको पायलट हॉर्न वाजवतात.
WHY DO TRAINS HONK AT 3 AM?
esakal
रात्री आणि पहाटे अंधारामुळे रेल्वे रुळांजवळील लोक किंवा जनावरे सहज दिसतीलच असं नाही. अशा वेळी हॉर्नमुळे त्यांना रेल्वे येत असल्याचा इशारा मिळू शकतो.
WHY DO TRAINS HONK AT 3 AM?
esakal
रेल्वे फाटकाजवळून जाताना किंवा काही विशिष्ट ठिकाणी हॉर्न वाजवला जातो. यामुळे रस्ता ओलांडणाऱ्या लोकांना आणि वाहनचालकांना सावध राहण्यास मदत होते.
WHY DO TRAINS HONK AT 3 AM?
esakal
दिवसा वाहनांचे आवाज, लोकांची गर्दी आणि इतर गोंगाट असतो. पहाटे मात्र वातावरण तुलनेने शांत असते. त्यामुळे रेल्वेचा हॉर्न दूरवरूनही स्पष्ट ऐकू येऊ शकतो.
WHY DO TRAINS HONK AT 3 AM?
esakal
नाही. रेल्वेमध्ये परिस्थितीनुसार हॉर्नचे वेगवेगळे संकेत वापरले जातात. काही संकेत सुरक्षिततेशी संबंधित असतात, तर काही रेल्वेच्या कामकाजासाठी वापरले जातात.
WHY DO TRAINS HONK AT 3 AM?
esakal
तुझ्या परिसरातून एखादी रेल्वे त्या वेळी जात असेल, तर तिचा हॉर्न ऐकू येऊ शकतो. मात्र, हा वेळ सर्व रेल्वेंसाठी ठरलेला नाही. रेल्वेची वेळ आणि मार्ग यानुसार हॉर्न ऐकू येण्याची वेळ बदलते.
WHY DO TRAINS HONK AT 3 AM?
esakal
रेल्वेचा हॉर्न हा केवळ आवाज करण्यासाठी नसतो. तो सुरक्षिततेसाठी आणि आवश्यक इशारा देण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे पहाटे ३ वाजताच हॉर्न वाजवण्याचा काही खास नियम नसून, त्या वेळी रेल्वे जात असल्यामुळे तो ऐकू येत असण्याची शक्यता आहे.
WHY DO TRAINS HONK AT 3 AM?
esakal
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esakal