Apurva Kulkarni
घरात टिव्ही पाहताना तुमच्या लक्षात आलं असेल की, रिमोटवरील बटणं ही वेगवेगळ्या आकाराची असतात. परंतु असं का जाणून घेऊया...
TV REMOTE
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वेगवेगळी बटणं असण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे वापरकर्त्याला न पाहता बटण ओळखता यावं.
REMOTE CONTROL
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आपलं लक्ष स्कीनकडे असतं अशावेळी वेगवेगळ्या आकाराची बटणं असल्यास केवळ बोटाच्या स्पर्शावरूनच योग्य बटन ओळखता येतं.
BUTTON SIZE
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रात्रीच्या वेळी किंवा अंधार असलेल्या खोलीत टीव्ही पाहताना अक्षरं दिसत नाही. अशावेळी आकारावरून योग्य अंदाज लावता येऊ शकतो.
TV BUTTONS,
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तसंच रिमोटवरील सतत वापरली जाणारी बटणं वापरकर्त्याच्या बोटांना सहज वापरता यायला हवी यासाठी ती बटणं मोठी ठेवली जातात.
, REMOTE DESIGN
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तसंच पॉवर ऑफ, रीसेट, म्युट यासारखी बटणं आकाराने लहान आणि आतल्या बाजूला ठेवली जातात. कारण ती चुकून दाबली जाऊ नये.
POWER BUTTON,
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तसंच ज्या वापकरर्त्याला नीट दिसत नाही किंवा जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांनाही रिमोट सहज वापरता येतो.
VOLUME BUTTON
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HOTEL CLEANING
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