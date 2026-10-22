यंदा पाऊस कमी का पडला? हवामानातील बदलांबाबत तज्ज्ञ काय सांगतात?

Varsha Balhe
यंदा पाऊस कमी पडल्यामुळे शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांचीही चिंता वाढली. पण यामागे नेमकी कोणती कारणं आहेत?
WHY IS MONSOON RAINFALL LOW?
esakal
प्रशांत महासागरातील तापमानातील बदलामुळे मान्सूनच्या पावसावर परिणाम होऊ शकतो.
WHY IS MONSOON RAINFALL LOW?
esakal
मान्सूनचे वारे अपेक्षेप्रमाणे सक्रिय नसल्यास काही भागांत पाऊस कमी पडू शकतो.
WHY IS MONSOON RAINFALL LOW?
esakal
काही दिवस पाऊस पडत नाही आणि नंतर अचानक जोरदार पाऊस होतो. त्यामुळे पावसाचं वितरण बदलतं.
WHY IS MONSOON RAINFALL LOW?
esakal
बंगालच्या उपसागरात तयार होणारी कमी दाबाची क्षेत्रं पावसासाठी महत्त्वाची असतात. त्यांची सक्रियता कमी असल्यास पावसावर परिणाम होऊ शकतो.
WHY IS MONSOON RAINFALL LOW?
esakal
समुद्राच्या तापमानातील चढ-उतारामुळे वारे आणि वातावरणातील आर्द्रतेवर परिणाम होऊ शकतो.
WHY IS MONSOON RAINFALL LOW?
esakal
तापमानवाढीमुळे पावसाच्या पद्धतीत बदल होऊ शकतात. काही ठिकाणी कमी पाऊस, तर काही भागांत अतिवृष्टी दिसू शकते.
WHY IS MONSOON RAINFALL LOW?
esakal
काही जिल्ह्यांत चांगला पाऊस पडतो, तर काही जिल्ह्यांत तूट राहते. त्यामुळे राज्यभर पावसाचं प्रमाण सारखं राहत नाही.
WHY IS MONSOON RAINFALL LOW?
esakal
पाऊस कमी पडण्यामागे एकच कारण नसतं. मान्सूनचे वारे, समुद्राचं तापमान आणि हवामानातील बदल अशा अनेक घटकांचा त्यावर परिणाम होतो.
WHY IS MONSOON RAINFALL LOW?
esakal
TIGER VS LION
esakal