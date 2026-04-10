८० किलोपेक्षा जास्त वजन? मग फिरायला जाण्यापूर्वी वाचा 'हा' महत्त्वाचा नियम वाचाच...

Vrushal Karmarkar
शास्त्रज्ञांच्या मते, प्राण्यांवर क्षमतेपेक्षा जास्त भार टाकणे अत्यंत हानिकारक आहे. घोड्याने त्याच्या शरीराच्या वजनाच्या २०% पेक्षा जास्त वजन वाहून नेऊ नये.
त्याचप्रमाणे, गाढवांवर केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, सुमारे १६० किलो वजनाचे गाढव आपल्या पाठीवर आरामात फक्त सुमारे ५० किलो वजन वाहून नेऊ शकते.
त्याचप्रमाणे, उंट लांब अंतरापर्यंत केवळ मर्यादित प्रमाणातच वजन वाहून नेऊ शकतात. या मर्यादा ओलांडल्यास प्राण्याच्या पाठीच्या कण्यावर, सांध्यांवर आणि स्नायूंवर लक्षणीय ताण येतो.
यामुळे वेदना, इजा आणि दीर्घकालीन आजार होऊ शकतात. म्हणून, हे नियम केवळ नियम नसून, प्राण्यांचे आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेली अत्यावश्यक पावले आहेत.
प्राण्यांसंबंधी कायदे केवळ परदेशातच नव्हे, तर भारतातही अस्तित्वात आहेत. मात्र, समस्या ही आहे की त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. भारतात प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी कायदे आहे.
पण बहुतांश प्रकरणांमध्ये ते केवळ कागदोपत्रीच राहतात. प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६०, आणि ओढकाम व ओझे वाहणारे प्राणी नियम, १९६५ यांनुसार गाढवे कमाल ५० किलो, टट्टू ७० किलो आणि उंट २५० किलो वजन वाहून नेऊ शकतात.
याव्यतिरिक्त, प्राणी किती तास सतत काम करू शकतात यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, तीर्थयात्रेदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या प्राण्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली.
या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गाढवांचे वजन अंदाजे २५ किलो, पॉनीचे वजन अंदाजे ५० किलो आणि घोडे व खेचरांचे वजन ८० ते ९० किलोपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.
तसेच, रात्रीच्या वेळी प्राण्यांकडून काम करून घेण्यास मनाई आहे, आजारी किंवा गर्भवती प्राण्यांचा वापर न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे आणि नियमित आरोग्य तपासणी व विश्रांती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
हे कागदावरचे नियम आहेत. या नियमांचे अनेकदा उल्लंघन केले जाते. वजनाची माहिती दिली जात नाही, योग्य तपासणी केली जात नाही आणि लोक त्यावर प्रश्न विचारत नाहीत.
याचा परिणाम असा होतो की, कायदा असूनही प्राण्यांचे दुःख सुरूच राहते, कारण ही गोष्ट हळूहळू सामान्य झाली आहे. भविष्यात या सफारी बंद होतील का? तर त्याचे उत्तर होय असे आहे.
त्यामुळे, जर तुमचे वजन ८० किलोपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्ही सुट्टीमध्ये घोडा किंवा खेचरावर बसून प्रवास करण्याचा विचार करत असाल, तर सावधगिरी बाळगा. शिवाय, यामुळे तुमची सुट्टी बेकायदेशीर ठरू शकते.
सॅन्टोरिनी ते शिमला… घोडेस्वारी, गाढव राईडसाठी कडक नियम का केले? जाणून घ्या कारण...
