रविवारी चुकूनही तुळशीला पाणी का घालू नये? शास्त्र सांगते...

Saisimran Ghashi

तुळशीला पाणी न घालणे

हिंदू धर्मात आणि वास्तुशास्त्रात रविवारी तुळशीला पाणी न घालण्यामागे ८ महत्त्वाची कारणे आणि संकेत आहेत

Why No Water to Tulsi Plant on Sunday in Hinduism

|

esakal

भगवान विष्णूंसाठी व्रत

धार्मिक मान्यतेनुसार, तुळस दर रविवारी भगवान विष्णूंसाठी 'निर्जला व्रत' (पाण्याविना उपवास) करते. रविवारी पाणी घातल्याने तिचे व्रत मोडते अशी धारणा आहे.

Tulsi Pujan Rules lord vishnu

|

esakal

लक्ष्मी मातेचा कोप

तुळशीला लक्ष्मीचे रूप मानले जाते. रविवारी तिच्या उपासनेत बाधा आल्यास लक्ष्मी माता नाराज होते आणि घरात दरिद्रता येऊ शकते असे मानले जाते.

Tulsi Fasting for Lord Vishnu and Religious Significance

|

esakal

विश्रांतीचा काळ

पौराणिक कथांनुसार, रविवार हा तुळशीचा विश्रांतीचा दिवस असतो. या दिवशी तिला स्पर्श करणे किंवा पाणी देऊन तिच्या ध्यानात व्यत्यय आणणे वर्ज्य मानले जाते.

Mythological Reasons Behind the Sunday Prohibition Tulsi watering

|

esakal

नकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाव

वास्तुशास्त्रानुसार, रविवारी तुळशीला पाणी घातल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये क्लेश निर्माण होऊ शकतात.

Days to Avoid Watering Tulsi Plant

|

esakal

पान तोडण्यास मनाई

ज्याप्रमाणे रविवारी पाणी घालणे अशुभ मानले जाते, तसेच या दिवशी तुळशीची पाने तोडणे देखील पाप मानले जाते. यामुळे विष्णू देवाचा अनादर होतो अशी श्रद्धा आहे.

Consequences of Breaking Tulsi Worship Rules

|

esakal

आर्थिक नुकसान

शास्त्रांनुसार, रविवारी तुळशीला जल अर्पण केल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण होतात आणि व्यक्तीला कर्जाचा सामना करावा लागू शकतो.

Traditional Do's and Don'ts for Tulsi Puja

|

esakal

एकादशीचा नियम

रविवारी प्रमाणेच 'एकादशी' तिथीला सुद्धा तुळशीला पाणी घालू नये, कारण त्या दिवशी तुळस भगवान विष्णूंच्या भक्तीत मग्न असते.

Vastu and Astrological Importance of Tulsi Care

|

esakal

सकाळी चांदीची किंमत २४ हजारने झाली कमी..एका तासात पुन्हा सोन्याच्या दरात मोठी घरसण, पाहा सध्याचे दर काय?

gold silver price today india maharashtra 

|

esakal

येथे क्लिक करा