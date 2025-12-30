सकाळी चांदीची किंमत २४ हजारने झाली कमी..एका तासात पुन्हा सोन्याच्या दरात मोठी घरसण, पाहा सध्याचे दर काय?

Saisimran Ghashi
कालपासून mcx क्रॅशमुळे सोने-चांदीचे दर मोठ्या प्रमाणात उतरले आहेत
आज चांदीचे दर 24 हजार पर्यंत घरसले. चला तर मग जाणून घेऊया आज सोने-चांदीचे काय दर आहेत
सोने (10 ग्रॅम) 24 कॅरेट ₹1,36,200, 22 कॅरेट ₹1,24,850, 18 कॅरेट ₹1,01,930
पुण्यात चांदीचा दर ₹2,40,000 (प्रति किलो)
सोने (10 ग्रॅम) 24 कॅरेट ₹1,36,200, 22 कॅरेट ₹1,24,850, 18 कॅरेट ₹1,01,930
₹2,40,000 (प्रति किलो) चांदीचा दर आहे
सोने (10 ग्रॅम) ₹1,36,200,₹1,24,850,₹1,01,930 आणि चांदी ₹2,40,000 (प्रति किलो)
तज्ञांच्या अंदाजाप्रमाणे हे दर आणखी खाली येऊ शकतात.
