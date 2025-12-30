सकाळी चांदीची किंमत २४ हजारने झाली कमी..एका तासात पुन्हा सोन्याच्या दरात मोठी घरसण, पाहा सध्याचे दर काय?

Saisimran Ghashi

सोने-चांदीचे दरात घसरण

कालपासून mcx क्रॅशमुळे सोने-चांदीचे दर मोठ्या प्रमाणात उतरले आहेत

gold silver price drop today rate

चांदीचे दर 24 हजारपर्यंत कमी

आज चांदीचे दर 24 हजार पर्यंत घरसले. चला तर मग जाणून घेऊया आज सोने-चांदीचे काय दर आहेत

silver price today maharashtra

पुणे


सोने (10 ग्रॅम) 24 कॅरेट ₹1,36,200, 22 कॅरेट ₹1,24,850, 18 कॅरेट ₹1,01,930

pune gold rate today

पुण्यात चांदी

पुण्यात चांदीचा दर ₹2,40,000 (प्रति किलो)

pune silver rate today

मुंबई


सोने (10 ग्रॅम) 24 कॅरेट ₹1,36,200, 22 कॅरेट ₹1,24,850, 18 कॅरेट ₹1,01,930

mumbai gold price today

मुंबईत चांदी

₹2,40,000 (प्रति किलो) चांदीचा दर आहे

mumbai silver price today

कोल्हापूर

सोने (10 ग्रॅम) ₹1,36,200,₹1,24,850,₹1,01,930 आणि चांदी ₹2,40,000 (प्रति किलो)

kolhapur gold rate today

किंमती होणार कमी

तज्ञांच्या अंदाजाप्रमाणे हे दर आणखी खाली येऊ शकतात.

kolhapur silver price today

