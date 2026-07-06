भारताच्या 'या' शस्त्रांना महाभारत आणि रामायणावरून नावे का देण्यात आली? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
तुम्हाला माहित आहे का, की सीमेपलीकडून गर्जना करणाऱ्या आपल्या अनेक आधुनिक शस्त्रांची नावे रामायण, महाभारत आणि आपल्या पौराणिक ग्रंथांवरून ठेवण्यात आली आहेत?
Tank naming history
ESakal
जेव्हा जेव्हा संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था आणि भारतीय लष्कर एखादे स्वदेशी क्षेपणास्त्र, रणगाडा किंवा रॉकेट लाँचर विकसित करतात, तेव्हा ते त्याला आपल्या धार्मिक इतिहासाशी जोडणारी एक ओळख देतात.
Tank naming history
ESakal
ही नावे केवळ धार्मिक भावनाच नव्हे, तर त्या पौराणिक शस्त्राची प्रचंड क्षमता आणि अचूक शक्तीदेखील लपवतात. भारतीय लष्कराचा सर्वात शक्तिशाली आणि स्वदेशी बनावटीचा मुख्य रणगाडा म्हणजे अर्जुन.
Tank naming history
ESakal
या शक्तिशाली रणगाड्याला महाभारतातील महान योद्धा आणि श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुनाचे नाव देण्यात आले आहे. महाभारतात जसे अर्जुनाचे लक्ष्य अचूक होते आणि त्याचा रथ शत्रूंना पराभूत करत असे.
Tank naming history
ESakal
त्याचप्रमाणे भारतीय लष्कराचा हा रणगाडा देखील शत्रूच्या ठिकाणांवर अचूक मारा करण्यासाठी ओळखला जातो. हा पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचा रणगाडा वाळवंटापासून ते दुर्गम प्रदेशापर्यंत लष्कराचा एक विश्वासू साथीदार आहे.
Tank naming history
ESakal
भारतीय लष्कराच्या ताफ्यातील आणखी एका शक्तिशाली रणगाड्याचे नाव भीष्म आहे. प्रामुख्याने रशियन तंत्रज्ञानाने बनवलेल्या या रणगाड्याला महाभारतातील भीष्म पितामहांचे नाव देण्यात आले आहे.
Tank naming history
ESakal
ज्यांना इच्छेनुसार मृत्यू येण्याचे वरदान लाभले होते. रणांगणावर त्यांना पराभूत करणे अशक्य मानले जात होते. त्याचप्रमाणे या रणगाड्याचे अभेद्य कवच कोणत्याही शत्रूच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याला परतवून लावण्याची शक्ती ठेवते.
Tank naming history
ESakal
भारतीय लष्कराचे तिसऱ्या पिढीचे रणगाडाविरोधी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र, 'नाग', हे 'फायर-अँड-फॉरगेट' तंत्रज्ञानावर चालते. या क्षेपणास्त्राचे नाव महाभारतातील धोकादायक नागअस्त्रापासून प्रेरित आहे.
Tank naming history
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ज्याप्रमाणे पौराणिक कथेतील नागअस्त्र एकदा डागल्यावर शत्रूचा पाठलाग करून त्याला नष्ट करत असे, त्याचप्रमाणे हे आधुनिक क्षेपणास्त्र एकदा डागल्यावर शत्रूच्या रणगाड्यांचा शोध घेऊन त्यांना नष्ट करते.
Tank naming history
ESakal
भारताच्या धोकादायक बहु-नळी रॉकेट प्रक्षेपक प्रणालीला पिनाका म्हणतात, जी एका क्षणात शत्रू सैन्यावर शेकडो रॉकेट डागण्यास सक्षम आहे.
Tank naming history
ESakal
या विनाशकारी प्रणालीला भगवान शिवाच्या पौराणिक आणि चमत्कारिक धनुष्य पिनाकावरून नाव देण्यात आले आहे. अशी आख्यायिका आहे की, भगवान शिवाच्या पिनाका धनुष्याच्या केवळ आवाजाने पृथ्वी हादरत असे.
Tank naming history
ESakal
आज, जेव्हा भारतीय लष्कराची पिनाका प्रणाली सीमेवर गर्जना करते, तेव्हा तिची प्राणघातक क्षमता आणि काही सेकंदात डझनभर रॉकेट डागण्याचा वेग शत्रूच्या भूभागाला हादरवून टाकतो.
Tank naming history
ESakal
जगातील सर्वात वेगवान आणि सर्वात अचूक सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र असलेल्या 'ब्रह्मोस'चे नाव दोन अद्वितीय शब्दांच्या संगमातून आले आहे.
Tank naming history
ESakal
या नावाचा पहिला भाग भारताचे सर्वात विनाशकारी पौराणिक शस्त्र 'ब्रह्मास्त्र' आणि भारताची ब्रह्मपुत्रा नदी यांवरून घेतला आहे, तर दुसरा भाग मॉस्को नदीशी संबंधित आहे.
Tank naming history
ESakal
भारतीय नौदलासाठी खास तयार करण्यात आलेल्या तोफेवर आधारित शस्त्रप्रणालीला 'सुदर्शन' असे नाव देण्यात आले आहे.
Tank naming history
ESakal
ही आधुनिक संरक्षण प्रणाली भगवान कृष्णाचे सर्वात शक्तिशाली आणि अचूक शस्त्र असलेल्या सुदर्शन चक्रापासून प्रेरित आहे. ज्याप्रमाणे सुदर्शन चक्र आपल्या लक्ष्यावर आदळल्यानंतरच परत येत असे.
Tank naming history
ESakal
त्याचप्रमाणे नौदलाची सुदर्शन प्रणाली देखील समुद्रातून भारताच्या दिशेने येणारा कोणताही शत्रूचा हवाई धोका किंवा क्षेपणास्त्र नष्ट करते.
Tank naming history
ESakal
भारताच्या पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या, दृष्टिपथापपलीकडील हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राला 'अस्त्र' म्हणतात. या क्षेपणास्त्राचे नाव 'अस्त्र' या संस्कृत शब्दावरून आले आहे.
Tank naming history
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ज्याचा धर्मग्रंथांमध्ये अर्थ 'मंत्रांनी शक्ती प्राप्त केलेले दैवी प्रक्षेपक' असा होतो. हे क्षेपणास्त्र लढाऊ विमानांमधून डागले जाते आणि ते डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच शत्रूची विमाने नष्ट करू शकते.
Tank naming history
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Airless tyre
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