रेल्वे स्टेशनचे बोर्ड पिवळेच का असतात? कारण वाचून थक्क व्हाल!

सकाळ डिजिटल टीम

रेल्वे स्टेशनबाहेरील पिवळा बोर्ड का?

रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर पिवळ्या रंगाचे बोर्ड का असतात? कारण पिवळा रंग लांबूनही स्पष्ट दिसतो!

esakal

स्पष्ट दिसतो

पिवळ्या रंगाची वेव्हलेंथ जास्त असते, त्यामुळे तो धुके, अंधार किंवा पाऊस असतानाही दूरून सहज दिसतो.

esakal

डोळ्यांना सुखदायक

पिवळा रंग सकारात्मक आणि मन प्रसन्न करणारा असतो – त्यामुळे गर्दीच्या ठिकाणीही त्रासदायक वाटत नाही.

esakal

लोको पायलटसाठी इशारा

पिवळा बोर्ड स्टेशन जवळ येत असल्याची सूचना देतो, त्यामुळे लोको पायलट वेग वेळेवर कमी करू शकतो.

esakal

सावधानतेचा रंग

पिवळा रंग ‘सावध रहा’ असा इशारा देतो. त्यामुळे ट्रेन थांबत नसली, तरी पायलटला स्टेशन जवळ असल्याची जाणीव होते.

esakal

खराब हवामानातही उपयोगी

धुके, पाऊस किंवा रात्रीही पिवळा रंग स्पष्ट दिसतो, त्यामुळे लोको पायलटला अचूक माहिती मिळते.

esakal

