आपण कितीही ठरवलं तरी सकाळी लवकर का उठू शकत नाही?

शरीराचं Biological Clock बिघडतं

उशिरा झोप, रात्री स्क्रीन जास्त वापरणं, आणि उशीरा जेवण हे सर्व शरीराच्या Circadian Rhythm ला प्रभावित करतात. यामुळे सकाळी उठताना थकवा जाणवतो.

मन थकलेलं असतं

सतत विचार, चिंता, अपूर्ण भावनिक गरजा – हे सर्व झोपेची गहराई कमी करतात. जर मन तयार नसेल तर शरीरही उठायला नकार देते.

fatigue



चुकीची रात्रीची जीवनशैली

मोबाईल, Netflix, Reels किंवा उशिरा जेवण यामुळे शरीराला पुरेशी विश्रांती मिळत नाही, मग सकाळी उठणं कठीण होतं.

Wrong Night Lifestyle



सकाळी उठण्यामागे PURPOSE नसतो

फक्त “लवकर उठायचं आहे” म्हणणं पुरेसं नाही. अभ्यास, व्यायाम, ध्यान किंवा स्वतःसाठी वेळ – हे कारण ठेवल्यास उठायला प्रेरणा मिळते.

No Purpose of Waking Up



Ojas कमी असतो

जड आहार, झोपेची अनियमित वेळ, व्यायामाचा अभाव – यामुळे जीवनशक्ती कमी होते. ऊर्जा कमी असल्यास शरीर झोपेत राहणं पसंत करतं.

Happy



रात्रीची तयारी महत्वाची

रात्री १०–१०.३० पर्यंत झोपायची तयारी करा. झोपेच्या १ तास आधी मोबाईल/स्क्रीन बंद करा, हलकं व्यायाम किंवा प्राणायाम करा, आणि मन शांत करा.

Preparing Bed for Night



हळूहळू बदल करा

सकाळी उठण्याची वेळ अचानक बदलू नका. जर सध्या ८ वाजता उठत असाल, तर हळूहळू ७.३० → ७ → ६.३० अशी वेळ कमी करा.

Make Slow Changes




