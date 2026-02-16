आरोग्यासाठी 'सुपरफूड' आहे अननस! जाणून घ्या 7 फायदे

Aarti Badade
अननसामध्ये असलेली पोषक तत्वे शरीरातील अशक्तपणा दूर करण्यास मदत करतात आणि तुम्हाला दिवसभर उत्साही ठेवतात.
Pineapple benefits
sakal
जर तुम्हाला वारंवार गॅस किंवा ॲसिडिटीचा त्रास होत असेल, तर अननसाचे सेवन तुमच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते.
Pineapple benefits
Sakal
जेवणानंतर अननसाचे काही तुकडे खाल्ल्याने अन्न लवकर पचते आणि पचनसंस्थेशी संबंधित तक्रारी दूर होतात.
Pineapple benefits
sakal
अननसामध्ये मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन C असते, जे शरीराच्या अनेक कार्यांसाठी आणि निरोगी आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.
Pineapple benefits
Sakal
अननसाच्या नियमित सेवनामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, ज्यामुळे छोट्या-मोठ्या आजारांशी लढणे सोपे जाते.
Pineapple benefits
Sakal
ज्यांना सतत सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होतो, त्यांच्यासाठी अननस खाणे किंवा त्याचा रस पिणे फायदेशीर ठरते.
Pineapple benefits
Sakal
अँटीऑक्सिडंट्समुळे अननस त्वचेवरील सुरकुत्या कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे तुमची त्वचा अधिक तरुण आणि तजेलदार दिसते.
Pineapple benefits
sakal
High cholesterol causes
Sakal