हायवेवर गाडी काचा खाली करून का चालवू नये?

सकाळ डिजिटल टीम

मायलेज

हायवेवर गाडीच्या काचा उघड्या ठेवून चालवल्यानं प्रवाशांना वाऱ्याचा, धुळीचा त्रास होतो. शिवाय मायलेजवरही परिणाम होतो.

Highway driving tips

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Esakal

सुरक्षा

गाडीच्या काचा खाली करून हायवेवरून चालवणं हे सुरक्षेच्या दृष्टीनेही धोक्याचं ठरू शकते.

Highway driving tips

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Esakal

इंधन

हायवेला भरधाव वेगात कार चालवताना काचा उघड्या असतील तर एरोडायनॅमिक्स बिघडते. यामुळे इंधनाचा वापर वाढतो.

Highway driving tips

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Esakal

धूळ, धूर

काचा खाली केल्यामुळे रस्त्यावर असलेली धूळ, इतर गाड्यांमुळे होणारा धूर थेट गाडीत येतो.

Highway driving tips

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Esakal

धुळीचा त्रास

धूर, धूळ गाडीत आल्यानं प्रवास करणाऱ्यांना त्रास होऊ शकतो. यात डोळ्यांना जळजळ, कोरडेपणा याची समस्या जाणवते.

Highway driving tips

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Esakal

दगड

अनेकदा रस्त्यावर किंवा आजूबाजूला असलेले लहान दगड इतर वाहनांमुळे हवेत उडतात. काचा उघड्या असल्यास ते गाडीत येऊ शकतात.

Highway driving tips

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Esakal

समतोल

गाडीच्या काचा उघड्या असतील तर भरधाव वेगात जाताना समतोल बिघडण्याची भीती असते.

Highway driving tips

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Esakal

काचा बंद ठेवा

गाडीला चांगलं मायलेज हवं असेल आणि सुरक्षित- आरामदायी प्रवासासाठी गाडीचा काचा बंद ठेवा.

Highway driving tips

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Esakal

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