आरोग्यासंबंधित 'हे' 5 आजार असल्यास फणस खाणे टाळावे

फणस

फणस खाणे आरोग्यदायी मानले जाते.

पोषक घटक

फणसामध्ये अनेक पोषक घटक असतात.

आरोग्यासंबंधित समस्या

पण पुढील आरोग्यासंबंधित समस्या असल्यास फणस खाणे टाळावे.

लेटेक्स अॅर्लजी

ज्या लोकांना लेटेक्सची ऍलर्जी असते त्यांनी फणस खाणे टाळावे .

मधुमेह

फणस नैसर्गिकरित्या खुप गोड असते. यामुळे मधुमेहींना फणस खाणे टाळावे.

किडनीचा त्रास

फणसमध्ये असलेले घटक किडनीचा असल्यास समस्या वाढवू शकते.

गर्भवती महिला

गर्भवती महिलांना फणस खाणे टाळावे.

पचनशक्ती

फणसमध्ये फायबर जास्त असते. यामुळे पचनसुलभ होते. पण अतिप्रमाणात खाल्यास पचनशक्ती कमकुवत होऊ शकते.

