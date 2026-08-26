रात्रभर भिजवलेले कडधान्य  शिजवून खाल्ल्यावर काय होते?

Srushti Marathe
कडधान्यांमध्ये प्रथिने, फायबर आणि पोटॅशियम भरपूर असते. पण शिजवण्यापूर्वी ते भिजवल्यास त्यांचे आरोग्यदायी फायदे दुप्पट होतात.
Does Soaking Beans Really Prevent Gas and Bloating?
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कडधान्य भिजवल्याने ते मऊ होतात, ज्यामुळे त्यांचा शिजवण्याचा वेळ सुमारे २० ते ३८ टक्क्यांनी कमी होतो.
Does Soaking Beans Really Prevent Gas and Bloating?
sakal
कडधान्यांमध्ये 'ऑलिगोसॅकेराइड्स' नावाचे कार्बोहायड्रेट्स असतात. भिजवल्यामुळे हे घटक पाण्यात उतरतात आणि पोटात गॅस किंवा सूज येण्याची समस्या होत नाही.
Does Soaking Beans Really Prevent Gas and Bloating?
sakal
कडधान्यांमधील लेक्टिन्स आणि फायटेट्स हे पोषक घटक शोषून घेण्यास अडथळा निर्माण करतात. भिजवल्याने हे घटक बाहेर निघून जातात.
Does Soaking Beans Really Prevent Gas and Bloating?
sakal
कडधान्ये रात्रभर (८ ते १२ तास) पाण्यात भिजवावीत. वेळ नसल्यास ३ मिनिटे उकळून १ तास झाकून ठेवून 'क्विक सोकिंग' पद्धत वापरावी.
Does Soaking Beans Really Prevent Gas and Bloating?
sakal
ज्या पाण्यात कडधान्य भिजवले आहे ते पाणी फेकून द्या आणि शिजवताना नेहमी ताजे व स्वच्छ पाणी वापरा.
Does Soaking Beans Really Prevent Gas and Bloating?
sakal
वेळ नसेल तर तुम्ही न भिजवताही शिजवू शकता, फक्त वेळ जास्त लागेल. किंवा कॅन्ड (डबाबंद) कडधान्ये वापरताना धुऊन त्यातील जास्तीचे मीठ काढून टाका.
Does Soaking Beans Really Prevent Gas and Bloating?
sakal
निरोगी आरोग्यासाठी रोजच्या आहारात कडधान्यांचा समावेश करा आणि योग्य पद्धतीने भिजवूनच त्यांचा आस्वाद घ्या.
Does Soaking Beans Really Prevent Gas and Bloating?
sakal
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sakal