वाइल्ड याम रूट खाण्याचे ७ आश्चर्यकारक आरोग्यदायी फायदे

Anushka Tapshalkar

वाइल्ड याम

वाइल्ड याम हा एक नैसर्गिक वनस्पती मूळ आहे जो हार्मोनल संतुलन राखण्यासाठी, पचन सुधारण्यासाठी, वेदना कमी करण्यासाठी आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे.

हार्मोनल संतुलन

वाइल्ड याममधील फायटोइस्ट्रोजेन्स हार्मोन्सचे संतुलन राखण्यास सहाय्य करतात, ज्यामुळे रजोनिवृत्तीच्या काळातील गरम झटके आणि मूड स्विंग्स सारख्या समस्यांमध्ये आराम मिळू शकतो.

सूज कमी करण्यात मदत

यातील डायोस्जेनिन या घटकात सूज कमी करण्याचे गुणधर्म आहेत, ज्यामुळे सांध्यातील वेदना, स्नायू दुखणे आणि र्‍ह्यूमॅटॉइड आर्थ्रायटिससारख्या समस्यांमध्ये आराम मिळू शकतो.

पचन सुधारते

पारंपरिक औषधांमध्ये जंगली यामचा उपयोग पोटाच्या समस्यांवर उपाय म्हणून केला जातो. हे आयबीएस आणि पोटदुखी कमी करण्यास मदत करू शकते.

वेदना कमी करते

यामध्ये असलेल्या अँटिस्पॅझ्मोडिक गुणधर्मांमुळे स्नायू आरामशीर होतात, ज्यामुळे मासिक पाळीतील वेदना आणि स्नायूंचे दुखणे कमी होण्यास मदत होते.

कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात मदत

काही अभ्यासानुसार याममधील डायोस्जेनिन हे शरीरातील वाईट (LDL) कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास आणि चांगले (HDL) कोलेस्टेरॉल वाढविण्यास मदत करू शकते.

रक्तातील साखरेचे नियंत्रण

यामधील डायोस्कोरेटीन हा घटक रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास सहाय्यक ठरतो. तथापि, यावर अधिक मानवी संशोधनाची आवश्यकता आहे.

त्वचेचे आरोग्य सुधारते

वाइल्ड यामचे अर्क त्वचेची लवचिकता कायम ठेवण्यास, वृद्धत्वाची लक्षणे कमी करण्यास आणि चिडलेल्या त्वचेला शांत करण्यास सहाय्य करतात.

