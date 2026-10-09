Rare Animals in Asia : निसर्गाची अनोखी किमया! फक्त आशिया खंडात आढळणारे 'हे' 9 दुर्मिळ प्राणी तुम्ही पाहिलेत का?

बाळकृष्ण मधाळे

रेड पांडा (लाल पांडा)

लालसर तपकिरी केस, चेहऱ्यावरील पांढऱ्या खुणा आणि झुबकेदार शेपटी हे रेड पांडाचे वैशिष्ट्य आहे. हिमालयीन प्रदेशातील जंगलांत आढळणारा हा प्राणी प्रामुख्याने बांबू खातो. जंगलतोड आणि अधिवासाचा ऱ्हास यांमुळे त्याचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

9 rare animals found in Asia

|

esakal

बिंटुरॉन्ग (बेअरकॅट)

आग्नेय आशियातील जंगलांत आढळणाऱ्या बिंटुरॉन्गला (Binturong) लांब शेपटी आणि दाट काळसर केस असतात. हा निशाचर प्राणी झाडांवर वावरण्यात कुशल आहे. फळे, विशेषतः अंजीर हे त्याचे प्रमुख खाद्य आहे.

9 rare animals found in Asia

|

esakal

स्लो लोरिस

मोठे गोल डोळे आणि संथ हालचाली यांमुळे स्लो लोरिस (Slow Loris) सहज ओळखता येतो. दक्षिण व आग्नेय आशियातील जंगलांत आढळणारा हा निशाचर प्राणी फळे, कीटक खातो आणि झाडांचा रस पितो.

9 rare animals found in Asia

|

esakal

डुगोंग (समुद्री गाय)

डुगोंग हा उथळ समुद्रातील गवताळ भागांत राहणारा सागरी सस्तन प्राणी (Dugong) आहे. सागरी गवत हे त्याचे प्रमुख खाद्य असून, सागरी परिसंस्थेचा समतोल राखण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. भारतातील मन्नारचे आखात आणि अंदमान-निकोबार परिसरात तो आढळतो.

9 rare animals found in Asia

|

esakal

मलयन टॅपिर

काळ्या-पांढऱ्या रंगाचे शरीर हे मलयन टॅपिरचे (Malayan Tapir) खास वैशिष्ट्य आहे. मलेशिया आणि थायलंडच्या काही भागांतील जंगलांत तो आढळतो. छोट्या सोंडेसारखी नाकाची रचना पाने आणि फळे खाण्यास मदत करते.

9 rare animals found in Asia

|

esakal

पँगोलिन (खवले मांजर)

शरीरावर कठीण खवले असलेला पँगोलिन धोका जाणवल्यास स्वतःला गोलाकार गुंडाळतो. मुंग्या आणि वाळवी हे त्याचे प्रमुख खाद्य आहे. भारतासह आशियातील अनेक देशांत त्याच्या विविध प्रजाती आढळतात.

9 rare animals found in Asia

|

esakal

गूटी सफायर टॅरंटुला

धातूसारखा चमकणारा निळा रंग हे गूटी सफायर टॅरंटुलाचे (Gooty Sapphire Tarantula) आकर्षक वैशिष्ट्य आहे. हा दुर्मिळ कोळी भारतातील आंध्र प्रदेशातील मर्यादित वनक्षेत्रात आढळतो.

9 rare animals found in Asia

|

esakal

क्लाउडेड लेपर्ड

अंगावरील ढगांसारख्या काळसर नक्षींमुळे या शिकारी प्राण्याला क्लाउडेड लेपर्ड (Clouded Leopard) म्हणतात. दक्षिण व आग्नेय आशियातील जंगलांत आढळणारा हा प्राणी झाडांवर चढण्यात कुशल आहे. पक्षी आणि लहान सस्तन प्राणी हे त्याचे खाद्य आहे.

9 rare animals found in Asia

|

esakal

सिंहासारखं दिसणारं माकड (Lion-tailed Macaque)

सिंहासारखे केस आणि शेपटीच्या टोकावरील झुबका हे या माकडाचं वैशिष्ट्य आहे. भारतातील पश्चिम घाटाच्या सदाहरित जंगलांत हा प्राणी आढळतो. फळे, बिया आणि कीटक हे त्याचे प्रमुख खाद्य आहे.

9 rare animals found in Asia

|

esakal

Monkey Adulthood Age : फार कमी लोकांना माहीत आहे हे सत्य! माकडं कधी आणि कसे होतात प्रौढ? वाचा सविस्तर...

Monkey Adulthood Age

|

esakal

येथे क्लिक करा...